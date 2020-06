Primarul Gabriela Firea cere redeschiderea Spitalului Colentina: "Nu exista nicio motivatie legala, logica si umana pentru care e mentinut inchis"

Ziare.

"Nu exista nicio motivatie legala, logica si umana pentru care este mentinut inchis Spitalul Colentina - cu 860 de paturi -, care nu a avut, ca spital suport COVID, mai mult de 100 de pacienti in varf de pandemie, si care puteau fi tratati in cele doua spitale de boli infectioase si tropicale din Capitala. DSP - cea care a blocat la ordinul Ministerului Sanatatii testarea din Capitala - blocheaza acum si deschiderea Spitalului Colentina. In aceasta perioada, starea pacientilor cronici care erau tratati la Colentina s-a inrautatit. Categoric, pandemia nu a trecut, virusul e printre noi, va trebui sa ne obisnuim cu aceasta, sa ne ferim cat mai mult de contaminare, dar cand toata omenirea a trecut la un alt Plan de reactie sanitara, pentru a reporni economia, puternic afectata, si pentru a-i trata eficient si pe ceilalti bolnavi - non COVID -, noi am ramas incremeniti in proiect. Da, stiu, prin inducerea starii de panica in societate, manipularea gaseste teren fertil. Dar, va veni si ziua decontului", scrie edilul general, sambata, pe Facebook Gabriela Firea mentioneaza si masurile pe care le-a luat Primaria Capitalei in contextul pandemiei."Pentru toti apostolii apocalipsei, amintim faptul ca, pe cand ei sustineau ca vine o 'gripa usoara' si ca nu e bine sa ne 'isterizam', unii din aceasta tara chiar ne pregateam temeinic pentru o criza sanitara serioasa. Am achizitionat cinci aparate de testare RT - PCR, am dotat spitalele administrate de Primaria Capitalei, am cazat medicii si asistentii pentru a-si proteja familiile, am testat cadrele medicale, ca si alte institutii si fundatii am ridicat in timp record un spital modular COVID-19 cu 500 de locuri - nu din 'carton', care ofera conditii optime de tratament si cazare (speram sa nu fie nevoie si de aceasta unitate exterioara): medici pregatiti, aparatura, tratamente, alimentatie potrivita, aer conditionat, tv, apa/canalizare, wi-fi", se mai arata in postare.Mai multi medici, cadre medii si personal auxiliar de la Spitalul Colentina au semnat o petitie prin care solicita redeschiderea unitatii medicale si pentru pacientii non-COVID, invocand faptul ca unitatea cu 867 de paturi trateaza in prezent mai putin de 100 de persoane asimptomatice cu coronavirus