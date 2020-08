Proiectul privind darea in plata a unei parti din Satul Francez, a cincea oara pe ordinea de zi a CGMB

Decizia vine dupa ce, vineri, Primaria Capitalei preciza ca a fost informata de catre Trezorerie despre depunerea unui dosar de executare, creditor fiind Costica Constanda. Ulterior, primarul general, Gabriela Firea , anunta ca va supune din nou aprobarii Consiliului General al Capitalei, in urmatoarea sedinta, un proiect de hotarare care sa remedieze aceasta problema. Ea mentiona si ca ia in calcul si contractarea unui imprumut in vederea achitarii esalonate a datoriei catre omul de afaceri Costica Constanda, dar ca un astfel de demers necesita aprobarea Ministerului Finantelor Publice.Potrivit proiectului care urmeaza sa fie dezbatut in sedinta din 13 august, se insuseste raportul de evaluare din 31 iulie, intocmit de catre Mapps Master Appraisal - Business Valuation, realizat pentru doua parcele de teren cu suprafetele de 11.280 mp si 3.695 mp impreuna cu cele opt constructii edificate pe acestea, de pe Soseaua Nordului, nr. 140 B. Conform raportului anexat, evaluatorul a estimat ca valoarea de piata a imobilelor respective este de 109.669.579 lei (22.689.475 euro).Totodata, va fi supusa aprobarii darea in plata a imobilelor respective, ca modalitate de executare silita partiala a titlurilor executorii reprezentate de decizia civila nr. 832A/11.07.2018, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, sentinta civila nr. 1309/5.07.2011 pronuntata de Tribunalul Bucuresti si decizia civila nr. 1146/21.06.2007 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti.Darea in plata a imobilelor ar urma sa se aprobe sub conditia incetarii de catre creditori, pana la 31 decembrie 2020, a oricaror acte de executare silita facute in baza titlurilor executorii.Pe 4 august, proiectul privind darea in plata a unei parti din Satul Francez, avand in vedere obligatiile catre Maria si Costica Constanda, a fost respins pentru a patra oara de Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB).S-au inregistrat 26 de voturi "pentru" si zece abtineri, insa pentru a fi adoptat proiectul era nevoie de votul favorabil a cel putin doua treimi din numarul total (51) al consilierilor municipali in functie. CGMB a mai respins proiectul pe 15, 29 si 30 iulie.Pe 7 august, Primaria Municipiului Bucuresti a fost informata de catre Trezorerie despre depunerea unui dosar de executare, creditor fiind Costica Constanda. Primarul general, Gabriela Firea, preciza ca PMB trebuie sa-i returneze lui Costica Constanda 115 milioane euro, ceea ce reprezinta 20% din bugetul anual al Capitalei."In acest moment, conturile Primariei Capitalei sunt blocate, iar proiecte de importanta majora pentru dezvoltarea Bucurestiului sunt puse in pericol. Ma refer aici la obiective de investitii precum Spitalul Metropolitan, Pasajul Ciurel, Pasajul Doamna Ghica sau Prelungirea Ghencea. Este o situatie dificila pentru Bucuresti, trebuie sa punem in aplicare o sentinta definitiva si irevocabila a instantei, pronuntata in anul 2019, dupa procese care au durat 20 de ani. Sunt decizii pe care nu le-am luat noi, dar pentru care trebuie sa platim. Municipiul Bucuresti trebuie sa-i returneze lui Costica Constanda 115 milioane euro, ceea ce reprezinta 20% din bugetul anual al Capitalei", a precizat Gabriela Firea.