Reactia Gabrielei Firea dupa ce Nicusor Dan a anuntat ca da jos inscriptia cu "Primaria Capitalei" de pe autobuze: "Il deranjeaza ca pe autobuze scrie ca sunt achizitionate in 2018"

Firea a criticat si procesul de investitii in reteaua RADET

"Nu e in stare sa construiasca si atunci darama tot! Cand am ajuns primar, bucurestenii calatoreau inghesuiti in autobuze, unii chiar pe scara, punandu-si viata in pericol. Am achizitionat 400 de autobuze noi Euro 6 si 130 autobuze Hybrid. Pe noul primar il deranjeaza ca pe autobuze scrie ca sunt achizitionate in 2018. Adica in mandatul "lui Firea". Il deranjeaza realizarile mele.In loc sa achizitioneze si el 200-300 de autobuze, sa fie inlocuite toate cele vechi, Plicusor a dat ordin sa fie razuit de pe autobuze anul achizitionarii.Pe motiv ca spatiul va fi folosit pentru publicitate!Adica iar pile si aranjamente, pentru sponsorii si prietenii politici.Sacrifica cetatenii care nu vor mai putea vedea pe fereastra, plus ca multi calatori simt un sentiment de claustrofobie, doar ca sa umple buzunarele unor baieti.Si in mandatul meu, STB a promovat evenimentele orasului si a vandul spatiul publicitar disponibil, dar DOAR in spatiile in care nu se producea un disconfort pe calatori.Dar ce stie Plicusor? Il doare pe el de oameni? Se vede treaba ca nu!Stai linistit, Plicusor! Bucurestenii NU uita asa usor cum crezi tu!Si te vor tine minte si pe tine ca NU ai construit nimic.Te-ai ocupat doar de blocari, stopari, raschetari, demolari si polite.Tine minte 3 cuvinte: vei deconta tot!", a scris Firea pe pagina sa de Facebook Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta marti, 19 ianuarie, ca vehiculele destinate transportului public local vor fi decolantate, iar spatiul respectiv va fi vandut pentru reclame comerciale. E vorba de vehiculele STB pe care scrie acum "Primaria Capitalei"."N-am inteles niciodata de ce s-a decis asa ceva, dar foarte probabil are legatura cu cultul personalitatii fostului primar," scrie Nicusor Dan.Fostul primar al Capitalei a criticat luni, 18 ianuarie, si procesul prin care Nicusor Dan vrea sa asigure schimbarea conductelor RADET."Fapta oricarui ministru, primar sau presedinte de CJ care ar chema niste firme private cu care sa discute despre o licitatie publica s-ar chema coruptie ! Numai pentru primarul #drepteiunite este ceva normal. Are antecedente!Ne-a anuntat azi cu mare bucurie ca "a chemat 8 constructori cu care vrea sa vorbeasca maine". Ce sa vorbeasca? Trebuie sa faca, nu sa vorbeasca!Specialistii intocmesc caietul de sarcini fara ingerinte externe si se lanseaza licitatia, la care participa transparent toate firmele care se considera capabile sa execute acele lucrari.Asa am procedat 4 ani atat eu, cat si echipa mea, in privinta inlocuirii conductelor de termoficare foarte vechi, cat si in ceea ce priveste repararea tevilor acolo unde nu erau ciur.A chema "la discutii" doar unele dintre firme si pe altele nu, in general a vorbi despre termenii unei licitatii, inseamna ca ai parti-pris-uri, ca ii chemi pe baietii destepti din domeniu care misuna pe langa PNL si USR - Plus ori chiar pe langa sponsorii oculti din campanie ai noului primar, care pare pus pe business, nu pe sprijinirea populatiei intr-un domeniu atat de sensibil.Adica, azi Dl Nicusor ne-a anuntat ca maine va face un act de coruptie in vazul lumii dar nu-i pasa, pentru ca el este de dreapta si nu-i pasa de nimic!Nu asa se face consultare de piata potrivit legii! Asta e o bataie de joc la adresa tuturor cetatenilor carora li s-a promis legalitate, transparenta, actiune in interes cetatenesc!In plus, desi a trambitat toata campania ca va moderniza 100 km de retea de termoficare pe an, astazi anunta ca se apuca de primii 60 de km chinuiti.Din nefericire, nici el si nici consultantii sai nu cunosc nici 10% din legislatia privind achizitiile publice, asa cum nu inteleg nimic din ceea ce inseamna sistemul de termoficare din Bucuresti.Mai grav e ca nici nu ii intereseaza.Totul e doar praf in ochii bucurestenilor, simple comunicari de PR, pentru ca incet, incet, presiunea opiniei publice, deja dezamagita, incepe sa se faca simtita.Adevarul, pe care vi-l poate confirma orice functionar din administratia locala sau orice persoana care macar a citit legea achizitiilor publice este:O licitatie, derulata cu respectarea prevederilor legale, dureaza minim 8 luni, daca nu punem la socoteala posibilele contestatii, litigii, etc, caz in care poate dura si 2 ani.Dupa atribuirea contractului, urmeaza cele mai grele etape: proiectarea si avizarea.Iar pentru orice proiect este obligatorie, prin lege, obtinerea a peste 25 de avize, de la diferite institutii publice si private. Abia apoi poti incepe executia propriu zisa.Si nu, nu poti repara sistemul oricand, oricum si oriunde. Pentru ca lucrarile sunt dictate de capacitatea sistemului de a sustine, suplimentar, portiunile care intra in reparatie.In mandatul meu s-au reabilitat aproape 300 km de conducte de termoficare. Respectand legea, regulamentele, programul de furnizare a agentului termic.Sa vedem cat va reusi sa reabiliteze Dl Nicusor - Frigusor, cu banii lasati de mine si echipa mea, prin munca asidua: circa 300 mil euro, fonduri europene", a scris luni Gabriela Firea pe pagina ei de Facebook.