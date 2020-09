RISE Project: Tunul imobiliar din parcul Verdi. Afacerea milionarului fugar Dragos Savulescu si complicitatea primariei conduse de Gabriela Firea

Cum s-ar fi luat "potul"

Legea, modificata

Tranzactia, votata de consilieri

Asta pentru ca autoritatile s-au grabit sa plateasca un pret dublu, fara sa conteste sau sa incerce sa negocieze, fata de cel legal.Conform celor de Rise Project drepturile de revendicare in zona parcului Verdi au fost cumparate de catre Dragos Savulescu, fost actionar al clubului Dinamo , condamnat definitiv si urmarit international dupa ce a primit cinci ani si sase luni de inchisoare in "dosarul retrocedarilor ilegale de plaje" din Constanta si Mamaia , cu un prejudiciu: 112 milioane de euro.Dupa cum scriu jurnalistii, o parte din actele sunt parafate de notarul Jean Andrei, personaj condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare in acelasi dosar cu Mazare si Savuelscu."Acum doua veri, Dragos Savulescu s-a inarmat cu procuri de la proprietarii din Parcul Verdi si s-a dus la primarie cu propunerea de a vinde terenurile. O comisie speciala i-a analizat solicitarea in 5 iunie 2018 si a propus rascumpararea.In nici doua saptamani, la sedinta din 14 iunie 2018, consilierii generali voteaza demararea procedurii de achizitie. Doi consilieri cer ca evaluarea sa se faca la pret de spatiu verde, nu de teren construibil. Cel din urma e mult mai scump.In 4 iulie 2018, comisia care analizase initial cererea lui Savulescu se intruneste din nou si cere un raport de evaluare pentru a stabili un pret de la care sa poata porni negocierile. Se ocupa de asta Media City SRL, o firma ancorata in primarie de pe vremea cand era sef Sorin Oprescu Pretul fixat initial de evaluator este 573 euro/mp. Dar Savulescu nu-i multumit.Proaspat intors din Maldive, scoate din maneca doi asi si convinge administratia Firea sa dubleze potul. Prima carte jucata e un dosar din 2015 care obliga primaria, in prima instanta , sa plateasca aproape 660 de mii de euro plus dobanzi, cu titlu de despagubiri, proprietarilor din Parcul Verdi.Majoritatea erau reprezentati in proces de Geta Savulescu (71 de ani), mama milionarului imobiliar. Gruparea reclama ca n-a putut folosi terenurile fiindca erau incadrate ca spatiu verde in planul urbanistic al orasului. Deci, fara constructii, investitii sau dezvoltare.Amenintarea rezida oficial intr-o adresa din 14 august 2018, trimisa de Savulescu primariei, unde atrage atentia ca valoarea despagubirilor ar putea depasi 10 milioane de euro. Asta pentru ca, spune el, mai sunt si alti proprietari in parc care s-ar putea folosi de precedent.Samsarul propune primariei sa cumpere loturile sale cu 1250 euro/mp, iar proprietarii din acte sa renunte la proces.Pretul e dublu acum fata de cel din evaluare", se arata in investigatia celor de la Rise Project.Parlamentul a modificat in vara lui 2018 legea exproprierilor, iar spatiile verzi intrau, in premiera, pe lista imobilelor ce pot fi preluate de stat, din ratiuni de utilitate publica. Statul putea expropria deci Parcul Verdi.Numai ca pretul spatiului verde nu era inca reglementat oficial. Nu exista absolut nicio referinta in vara lui 2018. Urma sa fie stabilit abia in ianuarie 2019 de Grila Notarilor Publici. In cazul exproprierii, se calculeaza legal potrivit acestei grile, in functie de localizare si categorie, pentru toate tipurile de imobil. Marjele de negociere sunt fixate, deci, intre aceste limite."Clasificarea insa ar fi incurcat socotelile lui Savulescu. Trebuia sa accelereze. Pe 21 august 2018, samsarul imblanzeste cifrele intr-o noua corespondenta cu primaria: 1.080 de euro/mp.In lipsa unui pret de referinta pentru spatiu verde, Savulescu se raporteaza la pretul maxim din zona. Cel al terenurilor construibile, cu alta valoare urbanistica. Problema e ca primaria se lasa pacalita. Fara vreo hotarare judecatoreasca definitiva sau o decizie a Consiliului General privind regimul terenurilor, administratia Firea merge pe logica samsarului care umfla pretul.Contra-cronometru, pe ritmul lui Savulescu, comisia din primarie se intruneste din nou si cere un nou raport in vederea exproprierii. Ca data trecuta, o face aceeasi firma (Media City SRL). Evaluatorul alege varianta cea mai scumpa din grila notarilor: pretul reper pentru un teren liber, cu utilitati trase. Nu aplica nicio corectie. Un metru patrat ajunge astfel la nivelul maxim: 1310 euro", mai scriu cei de la Rise Project.La primarie, totul ok. Dintr-o data, cei 1.080 de euro propusi de samsar a doua oara par o idee rezonabila. Pret final. Lucrurile se transeaza pe 6 septembrie 2018, cand consilierii generali ai Capitalei, voteaza achizitia terenurilor controlate de Dragos Savulescu in parcul Verdi. Sunt 37 de voturi cam de pe la toate partidele, 8 abtineri, З impotriva.49,7 milioane de euro pentru 4,6 hectare, platiti in trei rate.Dupa trei luni, in ianuarie 2019, spatiile verzi isi fac loc in grila notarilor, iar pretul de referinta pentru terenurile din parcul Verdi este fixat la 561 de euro/mp.Adica jumatate din cat a platit primaria."Graba nu e justificata de vreo urgenta publica. Oamenii din zona cerusera, intr-adevar, salvarea parcului inca din 2016, cand o bucata din el a fost scoasa la vanzare pentru sapte milioane de euro, iar primaria i-a linistit atunci chiar cu argumentul ca nu se poate construi nimic acolo, fiind vorba de spatii verzi", sustin cei de la Rise.