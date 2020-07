Romascanu, despre alegerile pentru Primaria Capitalei: "Gabriela Firea beneficiaza de tot sprijinul PSD. Cred ca Victor Ponta nu va candida"

In ceea ce priveste o posibila candidatura a lui Victor Ponta pentru Primaria Bucuresti, Romascanu a declarat ca el crede ca acest lucru nu se va intampla, transmite News.ro.Intrebat de jurnalisti cum comenteaza declaratiile ministrului Muncii, Violeta Alexandru , potrivit carora nu ar exista o sustinere totala din partea PSD pentru Gabriela Firea, pentru un nou mandat la Primaria Capitelei, Lucian Romascanu, a declarat:"Doamna Violeta Alexandru are o insarcinare foarte importanta, aceea de ministru al Muncii si ar trebui sa isi faca treaba acolo, sa recalculeze pensiile, sa aplice legea de crestere a punctului de pensie si mai putin sa faca politica si mai putin politica de cadre a PSD, in contextul in care toata lumea stie vad ca nu se face o referire din partea PNL la acest lucru, PNL nu are un candidat la Primaria Bucuresti.Dupa balbaiala din 2016, cand au rotit vreo 3-4 candidati, pana s-au decis asupra celui final, anul acesta vedem ca inca nu sunt in stare sa promoveze din multitudinea de cadre pe care le au, un candidat cu sanse de reusita. Problemele ar trebui sa si le asculte in interior si sa si le rezolve pe ale dumnealor, iar problemele PSD sa le lase in grija noastra. (...) Privind sustinerea doamnei Gabriela Firea la o noua candidatura, ea este totala din partea PSD, beneficiaza de absolut tot sprijinul PSD, iar echipa Gabriela Firea - PSD va fi castigatoare si in acest an", a declarat Romascanu.