Se deschide Pasajul rutier Ciurel, din Capitala. Constructia a costat 50 de milioane de euro

Primarul General, Gabriela Firea: "Sambata deschidem Podul Ciurel, cea mai mare lucrare de infrastructura realizata in... Publicata de Primaria Municipiului Bucuresti pe Joi, 17 septembrie 2020

Intreaga constructie a costat 50 de milioane de euro, anunta edilul-sef al Bucurestiului. Pasajul urmeaza sa faca legatura cu autostrada A1."Va anunt cu mare bucurie ca am finalizat cea mai mare lucrare de infrastructura din Capitala din ultimii 30 de ani, Podul Ciurel - Nod Virtutii, pe care se va putea circula incepand sambata, 19 septembrie. Nodul Virtutii nu este un simplu pod, ci este o constructie de infrastructura extrem de complexa, formata dintr-un pod hobanat peste Dambovita, doua pasaje supraterane peste Soseaua Virtutii si un pod la nivelul solului peste Raul Dambovita", arata Gabriela Firea, potrivit unui comunicat al Primariei.Datele tehnice ale constructiei:Lungime totala - aproximativ 1 kilometruLungime pod hobanat - circa 235 de metriInaltime pilon central - 68,2 metriNumar de structuri - 12 pasaje rutiere si un pod hobanatNumar de hobane - 24 perechi de hobanePentru realizarea proiectului au fost folosite:- 66.000 metri cubi de pamant pentru terasamente- 20.000 metri cubi de balast stabilizat- 11.000 tone de asfalt- 40.000 metri cubi de beton- 5.150 tone tablier si armatura metalica- 310 tone otel pentru hobane- 13 kilometri de bordura- 7.5 kilometri de parapete"Blocajul creat de Nicusor Dan , asociatia sa si familia Danes a cauzat Primariei Capitalei pierderi de aproape 10 milioane de euro, sume care au fost solicitate de constructor in baza prevederilor contractuale. Proiectul a costat in final 50 de milioane de euro, desi ar fi trebuit sa coste doar 40. (...) Lucrarile efective au inceput in anul 2010, dar s-au oprit la scurt timp, pentru ca familia Danes, impreuna cu asociatia si sustinuta de domnul Nicusor Dan, au dat in judecata Primaria de mai multe ori, sub diferite pretexte, pentru ca podul Ciurel sa nu se construiasca. Au solicitat pe rand: sa se desfiinteze autorizatia de construire, sa se anuleze in instanta PUZ-ul de sector. Nu au reusit, dar s-au pierdut foarte multi ani. Instanta a decis ca nu este afectata viata de familie a celor care detin "casa roz" si nici proprietatea privata", a mai spus Gabriela Firea, potrivit comunicatului.Partea a doua, drumul pana la Bd. Uverturii, va avea aproximativ 3 kilometri, iar lucrarile sunt gata sa inceapa, mai precizeaza comunicatul.