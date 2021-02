VIDEO/FOTO Imaginile unui desant politic esuat. Gabriela Firea vorbeste in sala goala a Consiliului Local Sector 1

Foto: Facebook/ Gabriela Firea

O sedinta care a fost boicotata de consilierii USR -PLUS, PNL si PMP, asa ca Gabriela Firea a tinut un mic discurs doar in fata consilierilor locali PSD si a celor care o insoteau. Totul a durat mai putin de 5 minute, potrivit inregistrarii sedintei CL. Ulterior, ea a postat 2-3 fotografii pe Facebook si s-a intors in fata Primariei Sectorului 1, unde a facut mai multe declaratii politice.Imaginile postate de fostul primar arata sala goala. In inregistrarea sedintei, postata pe pagina de Facebook a Primariei, se arata cum deputatul PSD, Dan Cristian Popescu, inregistreaza cu telefonul discursul Gabrielei Firea."Desantul" social-democrat a fost format din senatorii Gabriela Firea si Daniel Zamfir- sotul prezentatoarei Oana Stancu de la Antena 3 si din deputatii Oana Florea- fost sef al organizatiei Facias- infiintata de Dan Voiculescu , Dan Cristian Popescu- fost viceprimar PNL al Sectorului 2 si Carmen Mihalcescu.Din "garda" Gabrielei Firea a mai facut parte si noul lider al PSD Sectorul 1, Petre Florin Manole, ex- deputat PSD. El a preluat sefia organziatiei dupa inculparea fostului primar al Sectorului 1, Dan Tudorache , cercetat de DNA Consilieri si parlamentari PSD inainte de a intra in sala CL. Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a anuntat pe pagina ei de Facebook luni , 8 februarie, ca membrii USRPLUS, PNL si PMP au boicotat sedinta de consiliu in care trebuia sa se discute revocarea hotararii de a lasa fara finantare patru spitale mari din Capitala."Stimati pesedisti, sunteti ultimele persoane din Romania care au caderea morala sa vorbeasca despre spitale sau despre lipsa finantarii din Sanatate", a scris primarul Sectorului 1."Astazi am avut o vizita la Primarie. Un grup de parlamentari PSD in frunte cu dna. Firea (domnul parlamentar PSD cu diamantele nu se regasea in acest grup). De ce au venit? Propaganda si ipocrizie. PSD a convocat vineri o sedinta sa anuleze HCL-ul prin care spitalele din Sectorul 1 trec in administrarea unitatilor sanitare. Acum, spre deosebire de trista administratie PSD din trecut cand dna Firea nu lasa pe nimeni in Primaria Capitalei sa participe la sedintele CGMB eu le-am dat voie acestor manipulatori PSD in Sala de Consiliu si i-am lasat sa vorbeasca singuri.Da, da. Au vorbit singuri. La propriu. Sala era goala. Pentru ca USRPLUS, PNL, PMP n-au participat la acest circ mizerabil mediatizat de PSD. Asadar, ramane cum am stabilit... dna senator. Nu se taie finantarea banilor de la spitale asa cum fals ati declarat.PS: Stimati pesedisti, sunteti ultimele persoane din Romania care au caderea morala sa vorbeasca despre spitale sau despre lipsa finantarii din Sanatate", a scris Clotilde Armand pe Facebook.