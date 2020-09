Vlad Voiculescu anunta ca depune plangere penala impotriva Gabrielei Firea, dupa ce BEM a confirmat ca aceasta si-a facut publicitate electorala pe banii primariei

"PANA IN ULTIMA SECUNDA A CAMPANIEI: FURT, NESIMTIRE SI NERUSINARE!", isi incepe Voiculescu mesajul postat."Avem confirmarea Biroului Electoral Municipal ca Gabriela Firea isi face campanie folosind banii bucurestenilor! Biroul Electoral de Circumscriptie a confirmat azi ca Firea a procedat ilegal promovand prin reclama mascata realizarile Primariei "Ei", cheltuind aberant milioane de lei pe reclame radio TV si online.Vom astepta motivarea Biroului si vom depune plangere penala impotriva Gabrielei Firea pentru Delapidare (art 295 Cod Penal) si Abuz in Serviciu (art. 297 CP). Vom sesiza, totodata, Curtea de Conturi. Apoi vom astepta sa se faca dreptate... cand s-o face. Ca doar suntem in Romania.Pana atunci, inca o bataie de joc! Inca o mita din banii nostri pentru prietenii lor din presa. Si se vor folosi de asta ca sa castige din nou puterea ca sa continue!Haideti sa nu ii mai lasam! Haideti la vot duminica!", scrie Voiculescu.Biroul Electoral al Circumscriptiei Electorale a Municipiului Bucuresti (BEM) a admis vineri plangerea depusa de Alianta USR -PLUS, prin cei doi copresedinti USR-PLUS Bucuresti, Claudiu Nasui si Vlad Voiculescu, impotriva Gabrielei Firea, Primariei Generale a Capitalei si impotriva PSD pentru incalcarea regulilor de desfasurare a campaniei electorale, potrivit unui comunicat de presa al Aliantei. Astfel, BEM a admis faptul ca Gabriela Firea si-a facut publicitate, in plina campanie electorala, prin utilizarea unor mijloace de promovare mascata si indirecta in mass-media audiovizuala.Citeste si: BEM: Gabriela Firea si-a facut publicitate mascata pe banii Primariei Bucuresti in plina campanie