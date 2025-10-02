Gabriela Prisăcariu dezvăluie ce părere are fiul ei, Tiago, despre apariția în familie a unui alt copil: „Și-ar dori, dar nu ar ceda...”

Gabriela Prisăcariu poartă o haină pufoasă maro și un top nude FOTO: Instagram/ Gabriela Prisăcariu

Dani și Gabriela Oțil formează unul dintre cele mai urmărite cupluri din showbiz, iar viața lor de părinți alături de băiețelul Tiago le aduce bucurii, dar și provocări. Gabriela a povestit că a discutat de mai multe ori cu fiul lor despre posibilitatea venirii unui frățior sau a unei surioare. Deși micuțul este încântat de idee, el nu pare dispus să renunțe la camera sa sau la jucăriile sale.

„Am mai avut discuția asta. A zis că, da. Și-ar dori, dar el nu ar ceda nici camera lui, nici jucăriile… Nici pe mine nu m-ar ceda. Nu știu cum ar funcționa lucrurile”, a mărturisit Gabriela într-un interviu pentru revista Viva.

Deși entuziasmul lui Tiago pentru un frățior sau o surioară este real, o experiență recentă i-a făcut pe părinți să fie mai precauți. Băiețelul a suferit o accidentare serioasă la mână, care a necesitat intervenția medicilor și copci, iar acest incident i-a schimbat perspectiva lui Dani Oțil în ceea ce privește extinderea familiei.

„Noi, tocmai din acest motiv, încă nu suntem pregătiți să facem un al doilea copil. Dani chiar mi-a spus, zilele trecute: Băi, nu știu dacă pot să mă gândesc. Să iasă bine, să iasă sănătos, vezi că se lovește, să nu se lovească tare… Gândul acesta…”, a declarat Gabriela Prisăcariu pentru Spynews.ro.

Vedeta a mai mărturisit că grija pentru siguranța și bunăstarea lui Tiago este constantă, iar această responsabilitate le reamintește cât de mult au evoluat resursele moderne comparativ cu ce aveau părinții lor.

„Eu nu înțeleg cum ne-au crescut părinții noștri, sincer. Noi suntem tot timpul acolo și vrem să nu pățească nimic, și vrem să îi protejăm. Cred că acesta este cel mai stresant lucru din viața de părinte: să îi fie bine copilului.”

