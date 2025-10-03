Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, dezvăluie trucurile sale de frumusețe: „Chiar funcționează!”

Gabriela Prisăcariu Oțil reușește să combine rolul de mamă, pasiunea pentru frumusețe și dorința de a-și păstra mereu energia la cote înalte.

Pasionată de tot ceea ce înseamnă îngrijire personală, Gabriela nu se limitează la creme și masaje, ci este mereu curioasă să testeze idei noi. Unul dintre cele mai recente trucuri pe care le-a încercat a fost inspirat chiar de pe internet.

„Am descoperit recent un truc interesant de pe internet, castravetele congelat, pe care mi-l aplic seara pe față dacă am bubițe și până a doua zi totul este perfect! Îmi place mult, chiar funcționează!”, mărturisește ea pentru Click!.

Deși s-a jucat în trecut cu peruci în nuanțe diverse, modelul recunoaște că nu s-ar despărți de blondul care a consacrat-o: „Nu mi-aș schimba nuanța părului, am avut toate culorile, dar nu renunț la blond. Soțului meu îi place de mine așa cum sunt!”.

Ziua ei începe adesea cu un antrenament la sală, urmat de masaje și ritualuri simple de întreținere: „Îmi place să merg la sală după ce îl las pe Tiago la grădiniță, mai fac un masaj, folosesc o cremă bună. Am găsit o rețetă care funcționează la mine și cu care mă înțeleg cel mai bine și atunci merg pe ea.”

În privința planurilor de vacanță, Gabriela visează deja la destinația ei preferată, Maldive. Deși prezentatorul TV are doar două vacanțe pe an disponibile, modelul speră să ajungă și anul acesta în destinația ei preferată: „Până la iarnă nu mai avem vacanță pentru că Dani are doar două vacanțe pe an. Eu mi-aș dori tot timpul să ajung în Maldive. Acolo mergem de 3 ani încoace și asta e dorința mea să ajungem în Maldive o dată pe an, o să vedem. Tiago de abia așteaptă să mergem și în Malta, acolo unde filmează Dani Power Couple.”

