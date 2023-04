Gabriela Ruse, meci de aproape trei ore la Madrid cu o adversară de top VIDEO

Gabriela Ruse a jucat în primul tur la Madrid în fața franțuzoaicei Alize Cornet.

Gabriela Ruse (locul 158 WTA) a câștigat primul set cu 7-6, dar le-a pierdut pe următoarele două, deși a condus cu 2-0 în decisiv. Scor final, 6-7, 6-4, 6-3 în favoarea lui Alize Cornet, locul 71 WTA.

Partida a durat două ore și 53 de minute.

Ruse, care a ajuns pe tabloul principal de la Mutua Madrid Open după ce a trecut de calificări, a obținut un premiu de 16.340 de euro.

Alize Cornet, una dintre cele mai experimentate jucătoare din circuit, o va întâlni în turul al doilea pe rusoaica Ekaterina Alexandrova.

One of those matches where the score doesn't tell the full story. It was super close all the way through with both players having to make comebacks. but too many errors and doublefaults lost Gabi this match. Alize Cornet defeated Gabriela Ruse 6-7, 6-4, 6-3. pic.twitter.com/hQvqYWGWgw