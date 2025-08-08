”Băieți...asta e prea mult!” Jucătoarea din România n-a mai rezistat după ultima înfrângere

Gabriela Ruse, locul 58 WTA, a fost eliminată, joi, în primul tur al turneului de categorie WTA 1000 de la Cincinnati.

Ruse a fost învinsă de japoneza Aoi Ito, venită din calificări, numărul 110 mondial, scor 6-2, 7-6 (6), într-o oră şi 46 de minute. Premiul pentru participarea în primul tur este de 11.270 de dolari şi zece puncte.

După meci, românca a postat pe Instagram mai multe comentarii jignitoare primite pe rețelele sociale, cel mai probabil de la pariori nemulțumiți de rezultatul meciului de la Cincinnati. „Băieți...asta e prea mult”, a menționat Gabriela Ruse, extrem de tristă, în limba engleză.

Jucătorii de tenis, la fel ca mulţi alţi sportivi, trebuie să facă adesea faţă furiei pariorilor online, în ciuda eforturilor autorităţilor de a combate acest fenomen prin măsuri care includ blocarea conturilor de social media.

Elina Svitolina, fostă număr trei mondial, a declarat și ea recent că a fost inundată de mesaje jignitoare online, inclusiv ameninţări cu moartea, după înfrângerea suferită la Canadian Open, şi a dat vina pe comportamentul „ruşinos” al pariorilor nemulţumiţi.

