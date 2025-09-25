Gabriela Ruse, calificare superbă la super-turneul din China. Urmează un meci de foc

Joi, 25 Septembrie 2025, ora 10:13
228 citiri
Gabriela Ruse FOTO Instagram Gabi Ruse.
Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse, locul 98 WTA, s-a calificat, joi dimineaţă, în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 China Open, de la Beijing, competiţie la care campioana va primi 1,1 milioane de dolari.
Ruse a trecut în primul tur de sportiva slovacă Rebecca Sramkova, locul 55 mondial, scor 6-2, 6-2.
Meciul a durat 70 de minute.
În turul doi, Ruse va evolua cu favorita 16, americanca Emma Navarro.
Prin calificarea în turul doi, Gabriela Ruse şi-a asigurat un premiu de 35.260 de dolari şi 35 de puncte WTA.
