Gabriela Ruse, calificare superbă la super-turneul din China. Urmează un meci de foc

Autor: Teodor Serban
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 10:13
228 citiri
Gabriela Ruse, calificare superbă la super-turneul din China. Urmează un meci de foc
Gabriela Ruse FOTO Instagram Gabi Ruse.

Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse, locul 98 WTA, s-a calificat, joi dimineaţă, în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 China Open, de la Beijing, competiţie la care campioana va primi 1,1 milioane de dolari.

Ruse a trecut în primul tur de sportiva slovacă Rebecca Sramkova, locul 55 mondial, scor 6-2, 6-2.

Meciul a durat 70 de minute.

În turul doi, Ruse va evolua cu favorita 16, americanca Emma Navarro.

Prin calificarea în turul doi, Gabriela Ruse şi-a asigurat un premiu de 35.260 de dolari şi 35 de puncte WTA.

Haos la meciul România - Ungaria, decisiv pentru calificarea la Euro. Maghiarii au fugit la vestiare
Haos la meciul România - Ungaria, decisiv pentru calificarea la Euro. Maghiarii au fugit la vestiare
Echipa națională de futsal a României joacă returul contra Ungariei din barajul de calificare la Euro 2026. Meciul de la Sala Polivalentă din Craiova a fost marcat de incidente grave provocate...
Gigi Becali bagă rezervele la primul meci al FCSB-ului din Europa League. Cum arată primul 11: ”Că nu vor începe, asta e altceva”
Gigi Becali bagă rezervele la primul meci al FCSB-ului din Europa League. Cum arată primul 11: ”Că nu vor începe, asta e altceva”
Meciul Go Ahead Eagles - FCSB, programat joi, în prima etapă a Ligii Europa, se dispută de la ora 19:45 și va fi transmis în direct pe DigiSport 1 și PrimaSport 1. Arbitrul eston Kristo...
#gabriela ruse, #calificare, #turneu, #China, #meci , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Patronul Igor Surkis a luat decizia, dupa ce fanii lui Dinamo Kiev au aruncat cu oua in Vladislav Blanuta
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Novak Djokovic, devastat dupa moartea "tatalui din tenis"

Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Gigi Becali bagă rezervele la primul meci al FCSB-ului din Europa League. Cum arată primul 11: ”Că nu vor începe, asta e altceva”
  2. Gabriela Ruse, calificare superbă la super-turneul din China. Urmează un meci de foc
  3. Încep să curgă medaliile pentru România la Mondialul de canotaj. Perechea Lehaci - Arteni a ratat aurul
  4. Campioane mondiale! Prima medalie de aur pentru România, după o cursă fenomenală
  5. Victor Pițurcă știe cine e cel mai nimerit să conducă naționala: "Este foarte clar că echipa a regresat"
  6. "Mitriță a suferit mult că a fost adus la națională și nu a fost introdus aproape deloc"
  7. "Sub Meme și Charalambous nu există nimeni, efectiv sunt ultimele gunoaie. Gigi a găsit două cârpe impecabile"
  8. Meci nebun în Spania între Atletico Madrid și Rayo Vallecano. Ce a făcut internaționalul român
  9. "Frustrare și tristețe" Edi Iordănescu, dezolat după ultimele meciuri care au dus echipa pe locul 7
  10. Rezultate surpriză în Europa League: ce au făcut viitoarele adversare ale FCSB