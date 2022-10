Ce victorie pentru Gabriela Ruse la Transylvania Open! Românca a învins-o pe ”coșmarul” Serenei Williams

Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse s-a calificat în optimile de finală ale turneului Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 251.750 de dolari şi găzduit de BT Arena din Cluj-Napoca, marţi seara, după ce a învins-o pe franţuzoaica Harmony Tan cu 6-7 (5), 6-2, 6-3.

Ruse (24 ani, 104 WTA) a obţinut victoria după două ore şi 34 de minute, contra tenismenei care a eliminat-o în acest an pe Serena Williams în primul tur al turneului de la Wimbledon, înainte ca americanca să se retragă definitiv din tenis, la US Open.

Gabriela Ruse, singura româncă ajunsă în optimi la Cluj-Napoca, a reuşit să întoarcă soarta meciului după ce a pierdut primul set şi a fost condusă în decisiv cu 2-0.

Ruse a pierdut primul set, un foarte echilibrat, în tiebreak, după ce Tan (25 ani, 122 WTA) a făcut diferenţa la 5-5.

Ruse a dominat setul secund, în care a condus cu 4-1, câştigând cu 6-2. În decisiv, Tan a avut 2-0 şi 3-1, dar Ruse a revenit spectaculos şi a reuşit o serie de cinci ghemuri care i-a adus victoria.

Cele două jucătoare erau la egalitate înaintea acestui duel, 1-1, ambele meciuri având loc la Grenoble. Ruse a câştigat în 2018 în optimi, cu 6-4, 5-7, 6-2, iar Tan s-a impus în 2019, în semifinale, cu 6-3, 5-0 (abandon Ruse).

Gabriela Ruse şi-a asigurat un cec de 3.800 de dolari şi 30 de puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe chinezoaica Xiyu Wang (21 ani, 59 WTA), a şaptea favorită, care a trecut marţi de Jaqueline Cristian cu 6-3, 6-3.

Darth Gabi saves the day for the 🇷🇴!

Gabriela Ruse gets the W in a gripping encounter with Harmony Tan, coming back from a break down in the decider: 6-7, 6-2, 6-3.#TO2022 pic.twitter.com/5r8HmLCFJE