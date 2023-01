Descătușarea Gabrielei Ruse după calificarea în semifinale la Australian Open: ”Amândouă suntem nebune!” VIDEO

Perechea formată din Gabriela Ruse şi Marta Kostiuk (Ucraina) s-a calificat, miercuri, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de grand slam Australian Open.

Românca şi colega sa au trecut în sferturi de echipa favorită 4, Storm Hunter/Elise Mertens (Australia/Belgia), scor 7-6 (6), 2-6, 6-4, în două ore şi jumătate.

Ruse şi Kostiuk vor înfrunta pentru un loc în finală perechea care este favoritiă principală: Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova (Cehia).

Gabriela Ruse și Marta Kostiuk s-au descătușat la finalul partidei, imaginile bucuriei putând fi admirate mai jos.

”Amândouă suntem nebune!”, a precizat tenismena din România la interviul de după meci.

"I think we both are crazy" - Gabriela Ruse 😁 pic.twitter.com/aJS5aIEHRN