Cum s-a descurcat Gabriela Ruse în primul meci la US Open. Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian joacă marți

Autor: Teodor Serban
Marti, 26 August 2025, ora 09:19
348 citiri
Gabriela Ruse FOTO WTA

Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse, locul 79 mondial, a fost eliminată, luni, în primul tur la US Open, ultimul grand slam al anului.

Ruse (27 de ani) a fost învinsă de australianca de origine rusă Daria Kasatkina (28 de ani), locul 18 WTA, scor 7-5, 6-1.

Meciul a durat o oră şi 16 minute.

Marţi, la US Open, vor evolua în primul tur Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian, cu Solana Sierra (Argentina), respectv Danielle Collins (SUA).

Tot luni, americanca Madison Keys (6 WTA, favorită nr.6) a fost învinsă de mexicanca Renata Zarazua (82 WTA), în turul 1 la US Open.

După un meci de peste 3 ore, finalista din acest an de la Australian Open a cedat cu 7-6, 6-7, 5-7. Zarazua va evolua în faza următoare cu Diane Parry (107 WTA) din Franța.

De asemenea, Barbora Krejcikova (62 WTA) s-a calificat în turul al doilea. Krejcikova, câștigătoarea de la Wimbledon 2024 și Roland Garros 2021, a trecut în două seturi, 6-3, 6-2, de canadianca Victoria Mboko (23 WTA, favorită nr. 22), cea care a câștigat la începutul lunii titlul la turneul WTA 1.000 de la Montreal.

