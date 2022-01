Victorie fantastică pentru Gabriela Ruse: ultimul punct al meciului VIDEO

Gabriela Ruse s-a calificat fără probleme în turul următor la Melbourne Summer Set 1.

Ea a trecut de australiana Arina Rodionova (locul 152, beneficiară a unui wild-card), scor 6-3, 6-2.

Cine sunt cei trei oameni care au reușit să îl impresioneze pe Ion Țiriac: “Poate a fost și megalomania mea”

Ruse va juca în runda a doua cu Simona Halep, dacă a doua favorită a competiției trece de o jucătoare venită din calificări în primul tur.

Ruse și Halep fac pereche și la dublu.

Gabi played great today, like we saw last year when she won her 1st WTA title. She gets the win and waits for the winner between Simona Halep and Destanee Aiava. Gabriela Ruse defeated Arina Rodionova 6-3, 6-2.#MelbourneTennis pic.twitter.com/JLVksYsVU9