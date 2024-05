Gabriela Ruse joacă pentru calificarea în finală la Paris! Ora de start a partidei cu principala favorită

Gabriela Ruse, locul 148 WTA, s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului WTA 125 Trophee Clarins, de la Paris.

Ruse a învins-o în sferturi pe Alize Cornet (Franţa, 99 WTA), scor 6-1, 6-2, într-o oră şi 19 minute. De altfel, românca venită din calificări a arătat o formă grozavă, iar în ultimele șase seturi jucate la Paris a obținut scorurile: 6-1, 6-1, 6-1, 6-0, 6-2, 6-1.

În faza următoare, românca o va întâlni pe favorita principală, americanca Emma Navarro, locul 22 WTA. Partida are loc azi, de la ora 15.00.

Prin calificarea în semifinale, Gabriela Ruse şi-a asigurat un premiu de 5.222 euro şi 49 de puncte.

This is the Gabi we have been waiting to see. Finally back from her injury, she is playing great and after a rain delay in her match today, she has fought her way into the SF at the 125 in Paris. Gabriela Ruse defeated Alize Cornet 6-1, 6-2.

Gabi will face Emma Navarro in the SF pic.twitter.com/9JFzrz3nwr