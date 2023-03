Gabriela Ruse dezminte retragerea de la națională: "Lipsesc doar de la meciul cu Slovenia"

Gabriela Ruse nu face parte din lotul României pentru confruntarea cu Slovenia din Billie Jean King Cup.

Jucătoarea a declarat pentru ProSport că se retrage din naționala României. „Eu mă retrag pentru că nu consider că locul meu este acolo, printre colegele mele de la Cupa Federației. Deja este o tensiune între mine și colegele mele. Nu doresc, eu nu am fost niciodată pentru ceartă, nu am agreat niciodată scandalul. Le respect pe colegele mele și le doresc succes. Au fost alte lucruri care pe mine m-au deranjat!".

Cine face parte din lotul României pentru meciul împotriva Sloveniei

La câteva ore de la apariția articolului, Gabriela Ruse a scris pe Instagram că nu se retrage definitiv și a dezmințit neînțelegeri cu jucătoarele care fac parte din echipa României.

"Eu nu am spus niciodată că mă retrag din echipa României sau că motivul ar fi un scandal cu colegele mele. Voi fi absentă doar de la meciul cu Slovenia. Iar absența nu se datorează colegelor mele. Eu iubesc să joc pentru România și voi juca și în viitor pentru echipa națională", a scris ea.

