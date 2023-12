Gabriela Ruse, la Gala Tenisului Românesc: "Mă bucur că am putut veni măcar noi, fetele componente ale lotului naţional"

Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse, clasată pe poziţia 127 în clasamentul WTA, s-a arătat mulţumită, marţi, la Gala Tenisului Românesc, de parcursul său în 2023, din punct de vedere al experienţelor acumulate.

GAbriela Ruse a venit la Gala Tenisului Românesc alături de Jaqueline Cristian, Irina Bara și Ana Bogdan, componenetele echipei de Billie JEan King Cup. Retrasă din echipa națională, Sorana Cîrstea a primit premiul pentru cea mai bună sportivă, dar nu s-a prezentat la gală.

"Mă bucur că am putut veni măcar noi, fetele componente ale lotului naţional, fără Monica Niculescu, din păcate, dar e normal până la urmă pentru că tocmai ce a câştigat un turneu şi vreau să o felicit pe calea aceasta. I-aş da nota 10 acestui an. A fost cel mai important an pentru mine ca învăţături. Chiar a fost un an foarte bun, sunt mulţumită", a afirmat Gabriela Ruse.

Ea şi-ar dori ca anul viitor să revină între primele 100 cele mai bune jucătoare ale lumii.

"Pentru 2024, mi-aş dori să fiu din nou în Top 100. Sunt acolo, la prag, dar nu clasamentul este important. Desigur, îmi doresc să urc cât mai mult, dar mă voi focusa pe alte lucruri", a mai spus jucătoarea română.

