Momente groaznice cu Gabriela Ruse. Româncei i-a izbucnit sângele pe nas la un meci de tenis VIDEO

Clipe teribile pentru Gabriela Ruse în Slovenia.

Tenismena din România a fost eliminată de Lesia Ţurenko din Ucraina în primul tur, 1-6, 6-4, 4-6, dar a avut mari probleme de sănătate.

În setul trei, româncei a început să-i curgă sângele pe nas, iar tenismena s-a dus repede la marginea terenului pentru a lua un prosoport și a opri sângerarea.

Momentul nu a fost de bun augur pentru Gabriela Ruse care a pierdut în final meciul cu sportiva din Ucraina.

OMG! Gabi just got a nose bleed while serving. So crazy! pic.twitter.com/RAX1tj73qd