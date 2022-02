Victorie de răsunet a Gabrielei Ruse în fața Paulei Badosa după un meci plin de suspans! Urmează o nouă confruntare cu Halep

Gabriela Ruse (locul 59 WTA) își continuă parcursul fenomenal de la Dubai. Ea a învins-o pe Paula Badosa, locul 5 WTA, a treia favorită a turneului, după un meci dramatic.

După ce a trecut de trei tururi de calificări, Gabriela Ruse a mai făcut o victimă, dar de data aceasta una mult mai cunoscută. Ruse a învins-o în trei seturi pe Paula Badosa, scor 6-3, 5-7, 6-4, după aproape două ore și jumătate de joc.

În setul al doilea, Ruse a servit pentru meci la 5-4, dar Badosa a reușit să întoarcă lucrurile în favoarea ei.

În setul decisiv, Badosa a fost cea care a luat prima o opțiune serioasă, conducând cu 4-1, însă Ruse a revenit spectaculos, cu cinci jocuri la rând!

O victorie superbă a Gabrielei Ruse, prima în fața unei jucătoare din Top 10!

Ruse va juca în optimi chiar împotriva Simonei Halep. Cele două s-au mai întâlnit recent și la Transylvania Open, dar și la Melbourne. De fiecare dată s-a impus Simona: 6-1, 6-2 la Cluj, 6-2, 6-1 în Australia.

