Gabriela Ruse și colega ei din Ucraina au jucat împotriva rusoaicelor la Roland Garros: ce s-a întâmplat la final

Perechea Gabriela Ruse/Marta Kostiuk (România/Ucraina), cap de serie numărul 13, s-a calificat, joi, în turul doi al probei de dublu din cadrul turneului de la Roland-Garros.

Românca şi colega sa au învins în primul tur echipa Anna Blinkova/Varvara Gracheva (Rusia), scor 6-3, 3-6, 6-2, într-o oră şi 57 de minute.

În runda următoare, Ruse şi Kostiuk vor întâlni perechea Kirsten Flipkens/Shelby Rogers (Belgia/SUA).

Premiul pentru participarea în turul doi este de 27.000 de euro. Perechile eliminate în primul tur primesc 17.000 de euro.

La finalul partidei, Marta Kostiuk a refuzat să dea mâna cu jucătoarele din Rusia. În schimb, Gabriela Ruse le-a salutat pe amândouă.

Marta Kostyuk wins her doubles first round alongside Elena Ruse 6-3, 3-6, 6-2 and, as expected, does not shake hands with opponents Blinkova and Gracheva from Russia.

Her partner, though, does.

And this time she’s not getting booed by the (much) smaller crowd. Good to see. pic.twitter.com/pdRZY3kKYR