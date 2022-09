Gabriela Ruse a trecut prin momente delicate la US Open. "Se mișcau, vorbeau. Mi-a fost greu"

Gabriela Ruse a fost eliminată în turul doi de la US Open. Românca a fost învinsă de Coco Gauff în două seturi, 2-6, 6-7.

Ruse a găsit motivul pentru care a pierdut cu jucătoarea din SUA. Sportiva noastră acuză atmosfera de la partida cu Gauff.

A fost primul meci pentru tenismena din România pe arenele de la US Open.

"M-am simțit foarte bine abia în setul doi. Mi-a fost destul de greu să mă acomodez cu toată atmosfera, cu toți oamenii care se mișcau, vorbeau, mâncau și așa mai departe. Pentru mine a fost o experiență foarte importantă, mi-am pus în palmares un meci pe Arthur Ashe.

Am riscat aiurea mingile, pentru că nu simțeam deloc terenul. Ba eram prea în spate, ba prea în față. La un moment dat, mi s-a părut că era și foarte întuneric pe teren.

Per total, sunt foarte fericită cu ce s-a întâmplat aici la US Open, în proba de simplu. Având în vedere situația în care am fost, plus faptul că acum sunt răcită de două-trei zile, a fost extraordinar să obțin o victorie.

O să mă antrenez din ce în ce mai mult și sper să îmi revină sănătatea, care îmi dă bătăi de cap", a declarat Gabriela Ruse pentru Eurosport.

