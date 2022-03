Gabriela Ruse, meci infernal la Indian Wells: s-a luptat cu doi adversari

Gabriela Ruse a fost prima jucătoare din România care a evoluat pe tabloul principal de la Indian Wells.

Împotriva Kristinei Kucova, din Slovacia, Ruse a luat primul set cu 6-4. Kucova a revenit în partea a doua, impunându-se tot cu 6-4. În decisiv, Ruse a început cu break, dar a pierdut apoi 6 jocuri la rând.

Scor final, 4-6, 6-4, 6-1 pentru Kucova, după două ore și 35 de minute.

Ambele jucătoare s-au luptat și cu vântul în acest meci, însă Kucova a părut că se adaptează mai bine condițiilor de joc.

Pentru participarea în primul tur, Gabriela Ruse va primi 10 puncte WTA și 18.200 de dolari.

