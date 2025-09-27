Gabriela Ruse a jucat cu o favorită la WTA Beijing. Cum s-a descurcat românca

Gabriela Ruse a jucat cu o favorită la WTA Beijing. Cum s-a descurcat românca
Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse (98 WTA) a fost eliminată sâmbătă, în runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Beijing (China), dotat cu premii totale de 8.963.700 de dolari, după ce a cedat în două seturi, 6-3, 7-6 (7/0), în fața americancei Emma Navarro (17 WTA, favorită nr. 16).

Navarro s-a impus după o partidă de două ore și cinci minute, în care a reușit doi ași și a făcut trei duble greșeli, Ruse comițând patru duble greșeli, fără a izbuti vreun as.

Emma Navarro conduce acum cu 2-0 în întâlnirile directe cu Ruse, confruntarea anterioară fiind cea de anul trecut, din semifinale, la Paris (WTA 125).

Americanca o va avea ca adversară în runda următoare pe învingătoarea din partida care le opune pe rusoaica Liudmila Samsonova (Rusia, 21 WTA, favorită nr. 19) și Lois Boisson (Franța, 41 WTA).

Așa cum se știe, vineri și Sorana Cîrstea (64 WTA) a fost eliminată în turul al doilea al competiției feminine din capitala Chinei, după ce s-a înclinat în două seturi, 6-2, 6-3, în fața cehoaicei Karolina Muchova (15 WTA, favorită nr. 13), în timp ce Jaqueline Cristian (42 WTA) a fost eliminată chiar din primul tur pierzând neașteptat de ușor, în două seturi, 6-4, 6-0, în fața jucătoarei din Spania, Jessica Bouzas (48 WTA).

