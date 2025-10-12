Meci uriaș pentru jucătoarea din România. Ce s-a întâmplat după ce a pierdut primul set

Autor: Teodor Serban
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 20:34
644 citiri
Gabriela Ruse FOTO Instagram Gabi Ruse.

Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse, locul 100 WTA, s-a calificat, duminică, în turul doi al calificărilor turneului de categorie WTA 250 Japan Open, de la Osaka.

Ruse a trecut în primul tur al calificărilor de sportiva Dominika Salkova din Cehia, locul 146 mondial, scor 6-7, 6-0, 6-1. După ce a pierdut primul set, Ruse s-a mobilizat, spulberându-și rivala.

Meciul a durat puțin peste 2 ore. În turul doi, Ruse va evolua cu Varvara Gracheva din Franța, partidă care va avea loc luni.

La turneul de la Osaka sunt acceptate direct pe tabloul principal alte două românce, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian.

Cîrstea va evolua cu nipona Moyuka Uchijima, în timp ce Cristian așteaptă o adversară din calificări.

#gabriela ruse, #meci, #wta, #Japonia , #stiri tenis
