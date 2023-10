Motivul pentru care Gabriela Ruse a plâns după finala de la Cluj: ”Aflasem că eram aproape să nu mai intru” VIDEO

Gabriela Ruse a declarat, după finala Transylvania Open, pierdută în faţa Tamarei Korpatsch, că pentru ea a fost o săptămână minunată şi că nu s-a gândit nicio secundă că va ajunge în ultimul act.

“A fost o săptămână minunată pentru mine. Nu m-am gândit nicio secundă că voi ajunge în finală”, a spus Ruse la ceremonia de la final, nereuşind să îşi stăpânească lacrimile.

“Chiar acum o săptămână veneam către Cluj şi împreună cu antrenorul meu ne calculam punctele şi aflasem că eram aproape să nu mai intru la Australian Open şi chiar mă gândeam cât de greu va fi. Dumnezeu mi-a scos această săptămână în cale.

Uneori înfrângerile sunt cele mai importante lecţii. Vă mulţumesc că aţi fost alături de mine. A însemnat extraordinar această săptămână”, a mai spus Gabriela Ruse.

