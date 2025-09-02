Cum s-a descurcat Gabriela Ruse în optimi la US Open și câți bani a câștigat

Autor: Teodor Serban
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 09:50
173 citiri
Cum s-a descurcat Gabriela Ruse în optimi la US Open și câți bani a câștigat
Gabriela Ruse FOTO WTA

Perechea româno-ucraineană Gabriela Ruse/Marta Kostiuk a fost învinsă de cuplul ruso-belgian Veronika Kudermetova/Elise Mertens, cu 6-4, 6-1, luni, la New York, în optimile de finală ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Șlem al anului.

Ruse și Kostiuk s-au înclinat în fața favoritelor numărul patru după o oră și 19 minute.

Anul trecut, cele două s-au oprit în turul secund.

Pentru participarea la Flushing Meadows, Ruse și Kostiuk s-au ales cu un cec de 75.000 de dolari și 240 de puncte WTA la dublu.

În schimb, americanca Venus Williams (45 ani) și canadianca Leylah Fernandez s-au calificat, luni, în sferturile de finală, după o victorie cu 6-3, 6-4 în fața perechii ruso-chineze Ekaterina Alexandrova/Shuai Zhang, cap de serie numărul 12.

Laureată de 14 ori la turnee de Mare Șlem în proba feminină de dublu, alături de sora sa mai mică Serena, Venus Williams a primit în ultimul moment o invitație la dublu, după ce fusese eliminată din primul tur la simplu.

În sferturi, Williams și Fernandez le vor întâlni pe principalele favorite, Katerina Siniakova (Cehia) și Taylor Townsend (SUA).

Calificare superbă la US Open. Cine e românca ajunsă în optimi
Calificare superbă la US Open. Cine e românca ajunsă în optimi
Perechea Gabriela Ruse/Marta Kostyuk (România/Ucraina) s-a calificat, duminică, în optimile de finală ale probei de dublu feminin din cadrul turneului US Open. Gabriela Ruse şi Marta...
Venus Williams face senzație la US Open. La 45 de ani, a ajuns în optimi
Venus Williams face senzație la US Open. La 45 de ani, a ajuns în optimi
Fostul numărul 1 mondial Venus Williams s-a calificat, sâmbătă, alături de partenera sa Leylah Fernandez, în optimile de finală ale turneului de dublu feminin de la US Open. Americanca...
#gabriela ruse, #US Open, #optimi, #bani , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un cuplu celebru din Romania e istorie: au anulat nunta si s-au despartit, la un an si jumatate de cand se logodisera
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: Ianis Hagi semneaza, dupa ce a refuzat o oferta din La Liga!

Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum s-a descurcat Gabriela Ruse în optimi la US Open și câți bani a câștigat
  2. Despărțire înainte de nuntă pentru ”Marele blond” al fotbalului românesc
  3. Destinație surpriză pentru Ianis Hagi. Românul a refuzat o ofertă din Spania
  4. Jannik Sinner, devastator. Calificare-fulger în sferturi la US Open
  5. Imane Khelif, război total cu World Boxing. Testele de feminitate, reclamate la TAS de algeriancă
  6. Ce a făcut Iga Swiatek, în optimile de la US Open. Meci cu Ekaterina Alexandrova
  7. Surpriză uriașă la US Open. Ce s-a întâmplat în duelul dintre Naomi Osaka și Coco Gauff
  8. Petrolul, amenințată cu retrogradarea! Încă o înfrângere în campionat
  9. Meci nebun la US Open. Barbora Krejcikova și Taylor Townsend au stat peste trei ore pe teren. Câștigătoarea a salvat opt mingi de meci
  10. Reacția organizatorilor turneului de la Cleveland, după ce Soranei Cîrstea i-a fost furat trofeul: „Nu te putem lăsa să pleci acasă fără niciun trofeu!”