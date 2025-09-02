Cum s-a descurcat Gabriela Ruse în optimi la US Open și câți bani a câștigat

Perechea româno-ucraineană Gabriela Ruse/Marta Kostiuk a fost învinsă de cuplul ruso-belgian Veronika Kudermetova/Elise Mertens, cu 6-4, 6-1, luni, la New York, în optimile de finală ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Șlem al anului.
Ruse și Kostiuk s-au înclinat în fața favoritelor numărul patru după o oră și 19 minute.
Anul trecut, cele două s-au oprit în turul secund.
Pentru participarea la Flushing Meadows, Ruse și Kostiuk s-au ales cu un cec de 75.000 de dolari și 240 de puncte WTA la dublu.
În schimb, americanca Venus Williams (45 ani) și canadianca Leylah Fernandez s-au calificat, luni, în sferturile de finală, după o victorie cu 6-3, 6-4 în fața perechii ruso-chineze Ekaterina Alexandrova/Shuai Zhang, cap de serie numărul 12.
Laureată de 14 ori la turnee de Mare Șlem în proba feminină de dublu, alături de sora sa mai mică Serena, Venus Williams a primit în ultimul moment o invitație la dublu, după ce fusese eliminată din primul tur la simplu.
În sferturi, Williams și Fernandez le vor întâlni pe principalele favorite, Katerina Siniakova (Cehia) și Taylor Townsend (SUA).