Retragere neașteptată a jucătoarei din România, înaintea meciului din sferturi

Autor: Teodor Serban
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 10:06
390 citiri
Retragere neașteptată a jucătoarei din România, înaintea meciului din sferturi
Gabriela Ruse FOTO Instagram

Perechea alcătuită din jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse și americanca Ashlyn Krueger s-a retras din proba de dublu a turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, înaintea meciului de joi, din sferturile de finală, cu favoritele numărul doi, Kristina Mladenovic (Franța)/Taylor Townsend (SUA).

Potrivit site-ului WTA, motivul acestui forfait este o accidentare suferită de Ruse la spate.

Ruse și Krueger rămân cu 2.540 de dolari și 54 de puncte WTA la dublu pentru evoluția lor.

România are două reprezentante în sferturile de finală, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea, ambele urmând să evolueze vineri. Cristian o va înfrunta pe japoneza Naomi Osaka, principala favorită, iar Cîrstea o va întâlni pe cehoaica Marie Bouzkova sau pe elvețianca Viktorija Golubic.

Calificări în sferturi pentru românce la Japan Open. Cu câți bani s-au ales
Calificări în sferturi pentru românce la Japan Open. Cu câți bani s-au ales
Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse s-au calificat, marţi, în sferturile probei de dublu, de la Japan Open. Jaqueline Cristian face pereche cu Olga Danilovic, din Serbia, iar cele două au...
Meci uriaș pentru jucătoarea din România. Ce s-a întâmplat după ce a pierdut primul set
Meci uriaș pentru jucătoarea din România. Ce s-a întâmplat după ce a pierdut primul set
Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse, locul 100 WTA, s-a calificat, duminică, în turul doi al calificărilor turneului de categorie WTA 250 Japan Open, de la Osaka. Ruse a trecut în primul tur...
#gabriela ruse, #retragere, #wta, #sferturi, #jucatoare, #Romania , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A divortat dupa 12 ani de "cea mai frumoasa femeie din lume" si n-a stat pe ganduri: "Traiesc aici"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Direct pe lista UEFA! Revenire spectaculoasa la FCSB

Ep. 143 - Avertisment de la Poliția Română

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Adrian Mutu s-a înțeles cu Fiorentina. Anunțul oficial al italienilor
  2. Retragere neașteptată a jucătoarei din România, înaintea meciului din sferturi
  3. Frumoasa prezentatoare a trecut de la meteo la sport. Cui i-a luat locul și unde poate fi văzută
  4. Dezvăluire din vestiarul naționalei. Mircea Lucescu: ”Îmi cer scuze public”. Ce i-a promis unui jucător de la FCSB
  5. Campioana României, eșec dramatic în cupele europene, după o repriză dezastruoasă
  6. O mare campioană a spus adio sportului, la 25 de ani. Era supranumită ”Terminator”
  7. Dinamo e ”groggy” în Liga Campionilor. Ce s-a întâmplat cu campioana României
  8. S-a încheiat telenovela ”Max Verstappen la Mercedes”. Era doar o chestiune de timp
  9. Ce surpriză! Naționala României a făcut un meci uriaș cu campioana olimpică. Totul s-a decis în ultimul minut
  10. Arabii au început să dea în Cosmin Olăroiu: ”La întâmplare! Echipa are nevoie de un selecționer”