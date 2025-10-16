Retragere neașteptată a jucătoarei din România, înaintea meciului din sferturi

Perechea alcătuită din jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse și americanca Ashlyn Krueger s-a retras din proba de dublu a turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, înaintea meciului de joi, din sferturile de finală, cu favoritele numărul doi, Kristina Mladenovic (Franța)/Taylor Townsend (SUA).

Potrivit site-ului WTA, motivul acestui forfait este o accidentare suferită de Ruse la spate.

Ruse și Krueger rămân cu 2.540 de dolari și 54 de puncte WTA la dublu pentru evoluția lor.

România are două reprezentante în sferturile de finală, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea, ambele urmând să evolueze vineri. Cristian o va înfrunta pe japoneza Naomi Osaka, principala favorită, iar Cîrstea o va întâlni pe cehoaica Marie Bouzkova sau pe elvețianca Viktorija Golubic.

