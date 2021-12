Dublu confirmat! Gabriela Ruse, încântată să joace din nou cu Simona Halep: "E idolul meu!"

Primul turneu de Grand Slam din 2022, Australian Open, va beneficia de o prezență masivă din partea jucătoarelor din România.

Mai mult, Simona Halep și Gabriela Ruse au decis să facă pereche la dublu.

"Un privilegiu să joc dublu alături de idolul meu", a scris Gabriela Ruse pe twitter.

Celelalte perechi care au în componență cel puțin o jucătoare din România sunt: Cristian / Petkovic, Niculescu / HC Chan, Olaru / Friedsam, Begu / Stojanovic, Bara / Gorgodze

La simplu vor juca Simona Halep, Sorana Cîrstea, Irina Begu, Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse (direct pe tabloul principal), Ana Bogdan, Mihaela Buzărnescu, Irina Bara, Alexandra Cadanțu-Ignatik, Irina Fetecău, Gabriela Talabă-Lee (în calificări)

