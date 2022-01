Simona Halep, victorii pe bandă contra româncelor! Ce jucătoare din țara noastră a bătut-o ultima dată

Simona Halep are un procentaj devastator atunci când vine vorba de partide cu jucătoare din țara ei.

După succesul cu Gabriela Ruse de la Melbourne Summer Set, Simona Halep are 33-4 la meciuri directe cu jucătoare din România.

Din 2010 Simona Halep n-a mai pierdut vreun meci în fața unei românce. O învingea atunci Sorana Cîrstea, scor 6-2, 6-4, în turul al doilea al calificărilor de la Cincinnati.

Curios este că pe Sorana n-a mai "prins-o" de la acel meci, iar Sori se poate lăuda cu palmares pozitiv în fața Simonei, 2-1.

În rest, Simona și-a dominat adversarele din țara ei, fie că s-au numit Irina Begu, Alexandra Dulgheru, Aexandra Cadanțu, Gabriela Ruse sau Jaqueline Cristiain.

Victima ei preferată este Irina Begu, pe care a învins-o de opt ori, fără să piardă măcar o dată.

Hard match to watch as a fan of both Simona and Gabriela. Simona looked amazing, as she did in her 1st match. Gabi tried her best but kept making too many errors. Simona Halep defeated Gabriela Ruse 6-2, 6-1. Simona will face Viktorija Golubic in the QF.#MelbourneTennis pic.twitter.com/r3QsdSpUHd