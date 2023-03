Șoc la naționala feminină de tenis: ”Eu mă retrag, e tensiune între mine și colege”

Tenismena Gabriela Ruse (25 de ani, 147 WTA) a luat decizia surprinzătoare de a se retrage din naționala feminină de Billie Jean King Cup, fosta Fed Cup.

Neconvocată pentru meciul Slovenia - România din luna aprilie, Gabriela Ruse invocă tensiunile existente între ea și restul jucătoarelor tricolore.

„Eu mă retrag pentru că nu consider că locul meu este acolo, printre colegele mele de la Cupa Federației. Deja este o tensiune între mine și colegele mele. Nu doresc, eu nu am fost niciodată pentru ceartă, nu am agreat niciodată scandalul. Le respect pe colegele mele și le doresc succes. Au fost alte lucruri care pe mine m-au deranjat!

Nu e vorba de faptul că nu-mi face plăcere să joc pentru România, pentru Fed Cup și pentru echipa națională! Este cea mai mare bucurie și mi-am dorit toată copilăria să ajung să îmi reprezint țara.

Nu vreau să fiu răutăcioasă, dar sunt consecințele anumitor lucruri și decizii care s-au luat și care puteau fi într-un alt fel gândite. Asta nu înseamnă, habar nu am, că au fost intenționate. Efectiv așa au luat ele hotărâri”, a declarat Gabriela Ruse, conform Prosport.

Federaţia Română de Tenis a anunţat, vineri, echipa cu care ţara noastră va aborda meciul cu Slovenia, din cadrul Billie Jean King Cup by Gainbridge, de luna viitoare, din deplasare.

Astfel, căpitanul nejucător Horia Tecău şi antrenorii Alina Tecşor Cercel şi Daniel Dobre se vor baza pe Ana Bogdan (locul 57 în clasamentul WTA la simplu şi 269 la dublu), Irina Maria Bara (locul 193 la simplu şi 113 la dublu), Jaqueline Adina Cristian (locul 202 la simplu şi 531 la dublu), Anca Alexia Todoni (locul 727 la simplu şi 1169 la dublu) şi Monica Niculescu (locul 40 la dublu).

