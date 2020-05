Cum s-au impartit taberele in CSM in cazul desfiintarii SS. Scutea neaga ca ea ar fi dat votul nul

"Proiectul trebuie imbunatatit"

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a avizat negativ, joi, proiectul USR de desfiintare a SS. Procurorii si judecatorii din CSM au avut pareri impartite, iar scorul a fost de 10 "impotriva", 8 "pentru" si un vot nul. Initial, surse judiciare explicau pentruca acest vot nul ar fi fost dat de procurorul general Gabriela Scutea.Intr-o declaratie pentru Ziare.com, Scutea neaga insa acest lucru: "In calitate de procuror general, imi voi asuma situatiile in care votul va fi nul. Astazi nu este cazul.""Raman constanta referitor la desfiintarea SIIJ si azi a fost o ocazie in care a rezultat ca aducem contributii tehnice consistente," conchide Scutea.La iesire din sediul CSM, Scutea a aratat care este punctul de vedere al Parchetului General.," declara Scutea.Potrivit unor surse judiciare, pentru avizarea pozitiva a proiectului desfiintarii Sectiei Speciale ar fi votat: ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, judecatorii Andrea Chis, Mihai Balan si Bogdan Mateescu si procurorii Cristian Ban, Florin Deac, Tatiana Toader si Nicolae Solomon.Cei 10 membri CSM care au votat pentru aviz negativ ar fi Codrut Olaru (singurul procuror), membrii societatii civile, Victor Alistar si Romeo Chelariu, si judecatorii Lia Savonea, Gabriela Baltag, Evelina Oprina, Nicoleta Tant (sefa CSM), Mariana Ghena, Alina Corina Corbu (sefa Inaltei Curti) si Simona Marcu.Surse judiciare au explicat pentruca votul a fost realizat pe trei foi:- La "Avizare" simpla au fost 3 voturi pentru si 16 voturi impotriva;- La "Avizare negativa" au fost 10 voturi pentru, 8 voturi impotriva si 1 vot nul;- La "Avizare pozitiva cu observatii" au fost 7 voturi pentru si 12 impotriva.La finalul sedintei CSM, Catalin Predoiu a postat un mesaj pe Facebook: