Declaratie controversata a procurorului general despre raportul sexual al unei minore de 13 ani care a avut experiente "soldate cu nasteri sau alte forme de procreare"

"Pana nu am transcrierea in fata, e impropriu sa clarific obiectivul interventiei", a fost singurul comentariu pe care l-a facut Gabriela Scutea pentru ziarul Libertatea. Procurorul general a facut joi, in cea mai recenta sedinta CSM, o declaratie greu de inteles. Se intampla in momentul in care in CSM se discuta propunerea de efectuare a unui control tematic la instante si parchete cu privire la modul de investigare si solutionare a cauzelor privind infractiuni la viata sexuala cu victime minore."Dar Consiliul () in ansamblu poate sa dispuna, cum se spune aici, daca am avea o infractiune impotriva vietii sexuale si, in acel moment, care este marja de apreciere a unei declaratii, cum se propune aici, ca a fost un raport sexual consimtit sau nu?".Inregistrarea sedintei poate fi urmarita pe site-ul CSM , iar interventia Gabrielei Scutea pe acest subiect este la minutul 103.