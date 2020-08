Declic: Peste 57.000 de cetateni cer procurorului general redeschiderea dosarului 10 august

"Reprezentantii Comunitatii Declic i-au inmanat Procurorului General petitia si i-au solicitat sa analizeze cu celeritate solicitarea a zeci de mii de cetateni, care asteapta sa fie facuta dreptate pentru sutele de victime din 10 august 2018. Au trecut deja 2 ani de la violentele din Piata Victoriei, iar dosarul este in continuare la faza de cercetare penala (...) In cazul in care Procurorul General nu va tine cont de solicitarea a zeci de mii de romani, Comunitatea Declic va continua procedura in instanta si va deschide chiar o actiune la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, daca va fi necesar", potrivit unui comunicat al Comunitatii Declic, transmis, luni, AGERPRES.In petitie se solicita o ancheta temeinica si impartiala. "Pentru a mai avea incredere in justitie , vrem sa vedem o ancheta temeinica si impartiala, care sa descopere vinovatii pentru represiunea din 10 august. Altfel, riscam ca ancheta 10 august sa devina un nou dosar 'fara vinovati', precum dosarele Revolutiei si Mineriadei", se arata in petitie.Catalina Hoparteanu, reprezentant al Comunitatii Declic, a spus ca nu cere altceva decat ca justitia sa functioneze pentru toti cetatenii."Am fost toti in strada pentru a apara independenta Justitiei din Romania. Acum nu cerem altceva decat ca justitia sa functioneze pentru toti cetatenii. Daca Procurorul General nu va infirma solutia rusinoasa a DIICOT , atunci va mai scrie o fila neagra in istoria justitiei din Romania, dupa dosarele Revolutiei si Mineriadei", a declarat Catalina Hoparteanu.Procurorul general, Gabriela Scutea, a declarat, pe 15 iulie, dupa ce DIICOT a clasat dosarul 10 august, ca intelege "emotia publica'' suscitata de aceasta cauza si a anuntat ca toate actele de la dosar vor fi "cantarite" in cadrul controlului ierarhic.