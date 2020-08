Dosarul 10 august: O asociatie de magistrati afirma ca procurorul general stia de deficientele anchetei si de decizia de clasare a DIICOT, dar nu a luat nicio masura pentru a corecta problemele

Iata comunicatul AIJ

AIJ prezinta o succesiune de de fapte si informatii publice, in baza carora ar fi ajuns la aceasta concluzie. Totul incepe in ianuarie 2020, atunci cand procurorul de caz din dosarul 10 august, Doru Stoica, ar fi cerut mai multe clasari date de procurorii militari in cauze care aveau ca obiect protestele.Apoi faptul ca Gabriela Scutea nu ar fi raspuns unor solicitari privind competenta DIICOT in aceste cazuri, dar si posibila incompatibilitate a sefei DIICOT, Giorgiana Hosu, care a fost procuror de caz in ancheta 10 august.e," conchide AIJ.Asociatia "Initiativa pentru Justitie" (AIJ), asociatie profesionala a procurorilor, avand in vedere incercarile de manipulare a opiniei publice vehiculate in spatiul public, aduce la cunostinta o serie de aspecte din care rezulta ca procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), doamna Scutea Gabriela, a fost informata de posibile deficiente in efectuarea cercetarilor in dosarul "10 August", nu a luat nicio masura pentru verificarea aspectelor semnalate si corectarea presupuselor deficiente si a avut cunostinta de faptul ca urma sa se dispuna o solutie de clasare in cauza. Astfel:1. La data de 23.01.2020, in dosarul nr. 2122/D/P/2019 ("10 August"), procurorul sef de sectie DIICOT, Stoica Doru, a solicitat Sectiei Parchetelor Militare (SPM) din cadrul PICCJ si tuturor parchetelor militare copii ale tuturor solutiilor de netrimitere in judecata pronuntate "in cauze penale instrumentate, in perioada 2010 - 2017, avand ca obiect plangerile penale formulate de persoane vatamate la adresa modului de actiune a personalului Jandarmeriei Romane pe parcursul desfasurarii misiunilor de asigurare a ordinii publice la adunari publice (mitinguri, proteste ) ce au presupus aglomerari de persoane".Corespondenta s-a purtat prin intermediul PICCJ, continutul fiind deja public ca urmare a unor demersuri jurnalistice.2. Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti (PMTMB) a sesizat procurorul general al PICCJ, cu privire la posibile deficiente in desfasurarea anchetei in dosarul "10 August", solicitand acestuia sa dispuna un control, prin procurori de la Serviciul de Indrumare si Control din cadrul PICCJ, pentru a se lamuri aspectele privind competenta materiala a DIICOT in cauza, modul de preluare a cauzei de la SPM, precum si pentru a stabili daca, la momentul reunirii dosarului, se mai efectuau investigatii cu privire la infractiunile contra sigurantei nationale care atrasesera competenta DIICOT. Sesizarea a fost transmisa la cabinetul procurorului general al PICCJ in data de 31.01.2020 (vineri), fiind inregistrata la PICCJ in intervalul 03-07.02.2020.Procurorul general interimar nu s-a pronuntat asupra solicitarii, predand-o noului procuror general , Scutea Gabriela, dupa numirea in functie la data de 20.02.2020. Aceasta nu a dat curs solicitarii PMTMB si nu a dispus niciun fel de verificare asupra modului in care era efectuata urmarirea penala in cauza "10 August".3. Prin comparatie, in dosarul PMTMB in care se efectua urmarirea penala cu privire la "filajul adjunctului procurorului general, a unui judecator si a doi jurnalisti", procurorul general Scutea Gabriela a dispus efectuarea unui control imediat dupa ce a aflat despre sesizarea din oficiu a procurorului militar (27.02.2020), solicitand totodata procurorului-sef DIICOT sa declanseze conflictul pozitiv de competenta cu PMTMB.Dupa efectuarea controlului, procurorul general al PICCJ, Scutea Gabriela, desi avea calitate de martor in cauza, si-a arogat calitatea de procuror ierarhic superior competent, a infirmat toata urmarirea penala, inventand un caz de nulitate absoluta neprevazut de Codul de procedura penala ori de vreo decizie a Curtii Constitutionale, a inlaturat toate probele administrate, inclusiv cele peste 90 de ore de inregistrari video, dupa care s-a abtinut invocandu-si calitatea de martor in cauza.4. Se poate observa modul diametral opus in care procurorul general Scutea Gabriela a abordat cele doua cauze. Se ridica intrebarea daca pasivitatea iesita din comun manifestata de procurorul general in ceea ce priveste dosarul "10 August" se afla in relatie cauzala cu "preluarea" de catre DIICOT a dosarului privind "filajul adjunctului procurorului general, a unui judecator si a doi jurnalisti" si repartizarea acestuia procurorului Fleckhammer Robert, coleg de la Brasov al actualului procuror general al PICCJ si adjunct al procurorului sef de sectie DIICOT, Stoica Doru.5. Intrucat procurorul-sef al DIICOT, Hosu Georgiana, a fost si procuror de caz in dosarul "10 August", fiind astfel incompatibila sa efectueze controlul ierarhic cu privire la solutie si actele care au stat la baza ei, rezulta ca atributia respectiva revine procurorului general al PICCJ, Scutea Gabriela.Prin urmare, este exclus ca aceasta sa nu fi fost informata imediat ce a fost dispusa solutia de clasare, inca din data de 26.06.2020. De altfel, Scutea Gabriela nu a invocat vreodata ca nu ar fi fost informata asupra solutiei dispuse.6. Desi avea posibilitatea de verifica si infirma din oficiu ordonanta de clasare, daca apreciaza ca fiind nelegala sau netemeinica, inclusiv pe motiv ca urmarirea penala este incompleta, Scutea Gabriela nu si-a exercitat atributia legala de procuror ierarhic superior, dand dovada de o pasivitate suspecta si total atipica personalitatii sale hiperactive si intruzive.Mai mult, indecizia exprimata si in comunicarile publice de procurorul general, dublata de afirmatiile sale ca, intrucat procurorul-sef al DIICOT, Hosu Georgiana, nu a efectuat acte esentiale de urmarire penala in cauza, acesteia ii revine atributia de a se pronunta asupra plangerilor impotriva solutiei de clasare sau de a infirma din oficiu ordonanta procurorului, induce suspiciunea ca procurorul general al PICCJ nu vrea sa isi asume verificarea solutiei.7. Daca, intr-un final, procurorul general al PICCJ, va admite vreo plangere impotriva solutiei, va persista suspiciunea ca nu o va face din convingere, ci la ordinul politic al ministrului justitiei, la randul sau constrans de ampla reactie publica negativa. Indiferent daca va fi sau nu confirmata implicarea politicului in decizia procurorului general, raul este deja facut, deoarece la acest moment imaginea justitiei este grav afectata de suspiciunea ca urmarirea penala este controlata politic prin intermediul procurorului general si al celorlalti procurori numiti in functii de conducere prin decizia factorilor politici.8. Dezinformarile grosolane, vehiculate recent in spatiul public, in sensul ca procurorul general nu ar fi cunoscut solutia si ca ar fi aflat despre aceasta prin intermediul mass-mediei, este o insulta la adresa inteligentei opiniei publice. Sa ne amintim ceea ce declara Scutea Gabriela la adresa Laurei Codruta Kovesi cu ocazia sustinerii interviului in fata ministrului Justitiei, cu referire la situatia de la DNA -Serviciul Teritorial Ploiesti: "Un serviciu teritorial DNA nu este cat un PJ din Ploiesti sau Bucuresti. Acolo sunt 5 maxim 7 oameni. Nu poti sa nu stii ca ceva derapeaza.".Mergand pe logica actualului procuror general si tinand cont ca dosarul "10 August" este, prin numarul enorm de persoane vatamate, prin functiile ocupate de persoanele cercetate si prin impactul public intern si international cel mai important dosar aflat in prezent pe rolul unei unitati a Ministerului Public, procurorul general, Scutea Gabriela, nu avea cum sa "nu stie" cursul dosarului, mai ales ca fusese avertizata prin solicitarea PMTMB de verificare a posibilelor "derapaje".Din moment ce a decis sa nu dea curs solicitarii parchetului militar, si tinand cont de intarzierea cu care a fost adusa la cunostinta publicului solutia de clasare, dupa demersurile unor jurnalisti, precum si de incercarile procurorului general de a se eschiva de la indeplinirea atributiilor sale legale, rezulta ca procurorul general, Scutea Gabriela, a fost de acord cu modul in care a fost efectuata urmarirea penala, cu directia in care s-a indreptat ancheta si, implicit, cu solutia de clasare.