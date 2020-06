Procurorul general a cerut un control la Parchetul din Vanju Mare, privind dosarul in care tanara incendiata il acuza pe barbat de viol. Scutea a solicitat si IGPR sa faca verificari

Ziare.

"In contextul interesului generat in spatiul public de cauza privind minora victima a tentativei de omor prin incendiere din judetul Mehedinti, precizez ca, pe baza informarii preliminare transmise de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova, am dispus efectuarea unui control cu privire la instrumentarea dosarului Parchetului de pe langa Judecatoria Vanju Mare in care au fost formulate acuzatii de viol. Scopul controlului il constituie clarificarea demersurilor realizate de la formularea plangerii si pana in data de 12 iunie 2020, in special in ceea ce priveste actele referitoare la persoana vizata de acuzatii", se arata intr-un mesaj al procurorului general la Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.Procurorul general mentioneaza ca a cerut si Politiei Romane sa faca verificari la subunitatile sale. "Indiferent de varsta persoanei vatamate, luarea in mod imediat a tuturor masurilor investigative specifice anchetarii infractiunilor contra libertatii si integritatii sexuale este imperativa. Aceasta se aplica deopotriva in cauzele in care urmarirea este efectuata de catre procuror sau in cele in care procurorul supravegheaza activitatea politiei judiciare. De aceea, pentru un cadru complet al constatarilor si pentru realizarea atributiilor de conducere a activitatii politiei judiciare, am solicitat si IGPR efectuarea verificarilor la nivelul subunitatilor acestuia", scrie in mesajul Gabrielei Scutea.Ea adauga ca va continua sa actioneze "in vederea indrumarii din partea PICCJ, in conditiile legii, a colegilor procurori, pentru stabilirea unor practici unitare in investigarea infractiunilor contra libertatii si integritatii sexuale cu victime minore, precum si pentru realizarea controlului ierarhic de catre procurorii cu functii de conducere, in scopul aflarii adevarului, cu rol activ".Incidentul s-a produs in localitatea Darvari, judetul Mehedinti. Barbatul in varsta de 45 de ani fusese condamnat la inchisoare pe viata pentru uciderea a cinci oameni si eliberat dupa 25 de ani de detentie. El revenise din Olanda si ar fi trebuit sa se afle in autoizolare.Barbatul nu era din localitate, iar autoritatile locale spun ca a ajuns la Darvari dupa ce un fost coleg de detentie i-a permis sa locuiasca in casa sa si sa aiba in grija imobilul. Barbatul si victima sa tineau legatura pe retelele de socializare, spun apropiatii fetei.In 11 iunie, fata l-a reclamat pe barbat pentru viol, insa examenul medico-legal nu a confirmat faptul ca tanara ar fi suferit leziuni ca urmare a unei agresiuni sexuale, sustin surse judiciare. In urma reclamatiei, fata, care statea cu o bunica si cu fratele ei mai mic, a fost dusa intr-un centru de protectie sociala, de unde a fost scoasa de catre familie. Ulterior, barbatul a intalnit-o si i-a dat foc, dupa ce a turnat benzina pe ea. Fratele fetei a fost cel a sarit sa stinga flacarile. Barbatul a fost arestat preventiv pentru tentativa de omor.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a declarat ca starea fetei in varsta de 17 ani este critica. "A fost transferata la Grigore Alexandrescu. Starea ei este critica, pronosticul este rezervat avand in vedere si gradul de arsura si suprafata", a explicat ministrul Sanatatii.