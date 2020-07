Scutea, despre clasarea dispusa de DIICOT in dosarul 10 august 2018: Ancheta continua pentru stabilirea adevarului, pentru elucidarea acuzatiilor si sesizarii formulate din oficiu

Procurorii DIICOT au clasat miercuri ancheta in dosarul violentelor din 10 august 2018 pentru sub aspectul savarsirii, in forma tentativei, a infractiunii de actiuni impotriva ordinii constitutionale. Fostii sefi ai Jandarmeriei au scapat de acuzatii , iar o parte din dosar urmeaza sa fie declinat la Parchetul General, potrivit unui comunicat al DIICOT."Acest dosar, cunoscut sub numele de 10 august, in continuare se deruleaza ancheta pentru stabilirea adevarului, pentru elucidarea acuzatiilor si sesizarii formulate din oficiu privind agresiunea ssupra cetatenilor care au participat la protest", a declarat, miercuri, procurorul general al PICCJ, Gabriela Scutea."Ordonanta procurorilor, subliniez, are deschisa procedura contestarii pe cale ierarhica, are deschis acces la studiul dosarului de catre persoanele interesate si in context foarte larg posibilitatea examinarii oricaror imprejurari noi care pot sa determine redeschiderea cercetarilor. (...) Vreau sa va transmit ca inteleg emotia publica suscitata de acest dosar. Suntem in pozitia in care procurorii au obligatia ca, intotdeauna, sa administreze probele in mod impartial si in mod complet. Rolul nostru este sa administram probele conform legii, in sensul acuzarii si in sensul respectarii prezumtiei de nevinovatie. De aceea, toate actele din acest dosar vor fi cantarite in cadrul controlului ierarhic, in aceasta obligatie legala a procurorilor-sefi", a spus Scutea.Procurorul general a subliniat ca, in anul 2018, reprezentantii Jandarmeriei au sesizat DIICOT referitor la actiunea protestatarilor din Piata Victoriei, iar aceasta sesizare este susceptibila de incadrare ca actiuni impotriva ordinii constitutionale, incadrare care atrage competenta exclusiva a DIICOT.De asemenea, Parchetul Militar a declinat partea din dosar care se referea la savarsirea unor infractiuni de abuz in serviciu si purtare abuziva de catre personalul MAI."Am retinut ca ordonanta emisa de DIICOT structureaza doua planuri, acela al unui subiect pasiv-colectiv, care a fost reprezentat de multimea protestatarilor privita ca un intreg, si un plan al subiectilor individuali, in special persoane care au fost agresate dupa ora 23,00, in momentul in care a fost dispersata multimea de oameni din Piata Victoriei. Aceasta ordonanta are 235 de pagini.Din parcurgerea sumara, rezulta ca procurorii au examinat interventia in forta in anumite zone din Piata, au examinat folosirea mijloacelor de dispersare a manifestantilor si au delimitat unele acte care reflecta lipsuri ale organizarii Jandarmeriei in contextul misiunii de ordine publica din Piata Victoriei ca elemente contextuale, si nu elemente de abuz in serviciu. Aici, in paranteza, va mentionez accentul pus in foarte multe pozitii publice pe inscriptionarea sau neinscriptionarea corespunzatoare a castilor purtate de jandarmi si imposibilitatea in acest context de a se efectua o identificare corespunzatoare pe momente de interventie a persoanelor care au exercitat agresiuni", a adaugat Scutea.