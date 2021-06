Procurorul Sorin Iasinovschi de la SIIJ, cercetat disciplinar dupa ce a sustinut intr-un interviu televizat ca alegerile la Sectorul 1 au fost fraudate

Iasinovschi va fi cercetat disciplinar dupa ce a sustinut intr-un interviu televizat ca alegerile de la Primaria Sectorului 1 ar fi fost fraudate. In cursul zilei de 2 iunie 2021 , Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a depus la Inspectia Judiciara o sesizare pentru efectuarea verificarilor prealabile in materie disciplinara cu privire la interviul acordat de persoana la care faceti referire in solicitarea dumneavoastra, interviu acordat fara respectarea normelor privind comunicarea publica", se arata in raspunsul transmis de Parchetul General la solicitarea " Europa Libera ". In cadrul acordat televiziunii Kanal D, difuzat doar de Antena 3 , Iasinovschi a declarat ca "la nivelul sectiilor exista frauda. Exista, dar nu pot da cifre. Atata va zic: exista. Deci din ce am vazut, exista".O sesizare similara a fost depusa la Inspectia Judiciara si de primarul in functie al Sectorului 1, Clotilde Armand "Am trimis catre Inspectia Judiciara o sesizare impotriva procurorului de la Sectia Speciala infiintata de Dragnea si Tudorel Toader , procurorul care se ocupa de numararea voturilor si care a afirmat ieri la un post TV inainte sa-si termine ancheta ca au fost fraude la alegerile locale din Sectorul 1. Si ce sa vezi? Respectiva declaratie a procurorului din promo a disparut imediat de pe toate site-urile PSD imediat dupa ce am depus sesizarea. Asa, ca nu mor caii cand vor cainii", a scris Clotilde Armand pe Facebook