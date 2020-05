Protocolul clasificat publicat de Valcov: O asociatie de procurori ii cere lui Scutea sa redeschida ancheta in cazul Adinei Florea

Trimitere la cazul grefierei implicate

Asta dupa ce colegii Adinei Florea din cadrul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) au clasat, pe 15 mai 2019, ancheta de abuz in serviciu deschisa in acest caz in baza articolului 16 litera a) din Codul de Procedura Penala, adica "fapta nu exista".AMASP sustine ca Scutea ar trebui sa analizeze modul in care s-a dat aceasta clasare, iar, in cazul in care va aprecia ca este nelegala, sa dispuna infirmarea solutiei si redeschiderea urmaririi penale.," explica AMASP.Potrivit procurorilor, solutia de clasare a vizat sustragerea din sediul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta a unui document clasificat secret de stat (protocolul din 2016 incheiat intre PICCJ si SRI), document care apoi ar fi fost divulgat opiniei publice de Darius Valcov.AMASP face trimitere la cazul unei grefiere din Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta, care a fost cercetata in acest caz de neglijenta in pastrarea informatiilor, privind modul in care a gestionat documentele clasificate, iar in final procurorii au decis renuntarea la urmarirea penala."Raportat la aceasta situatie de fapt, amintim ca fata de numita N. I., grefier in cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, s-a dispus la data de 16 octombrie 2018 de catre PICCJ - SUPC solutia renuntarii la urmarire penala sub aspectul savarsirii infractiunii de neglijenta in pastrarea informatiilor, fapta prevazuta de art. 305 alin. (2) C. pen., constand in aceea ca, in calitatea sa de prim-grefier in cadrul unitatii de parchet mai sus amintite, desemnata cu gestionarea documentelor clasificate, prin modul de manipulare a copiei protocolului incheiat in 8 decembrie 2016 intre PICCJ si SRI si transmis si inregistrat la PCA Constanta, respectiv detinerea lui in afara zonei de securitate si efectuarea unei copii de pe acesta, la solicitarea procurorului Adina Florea (procuror general adjunct al acestei unitati de parchet), prin aplicarea unui post-it pe stampila si numarul de inregistrare ale protocolului, in scopul neidentificarii unitatii de parchet detinatoare a copiei nr. 72, a prilejuit altei persoane sa-l detina si ulterior sa-l publice la data de 23 august 2018 pe Facebook," sustine AMASP.Solutia de renuntare la urmarirea penala a fost confirmata prin incheierea Judecatoriei Constanta din 12 decembrie 2018, care a retinut existenta elementelor constitutive ale infractiunii, insa a aratat ca "."Asociatia face trimitere si la demersul fostului procuror general al Romaniei, Augustin Lazar, care a solicitat instantei redeschiderea verificarilor in materie disciplinara fata de d Adina Florea.In actele trimise la Curtea de Apel Bucuresti se stipuleaza ca un procuror si doi grefieri din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta ar fi dat declaratii in sensul ca Adina Florea a fost cea care a fotocopiat documentul clasificat, care a ajuns apoi la Darius Valcov, condamnat in prima instanta de ICCJ pentru fapte de coruptie.," conchide AMASP.Reamintim ca, in februarie 2020, procurorii DIICOT au renuntat la acuzatiile care-l vizau pe Darius Valcov, fost consilier al Vioricai Dancila, care a postat pe Facebook, in august 2018, protocolul dintre SRI si Parchetul General.Politicianul era cercetat pentru infractiunea de divulgare a secretului care pericliteaza securitatea nationala, iar in vara anului 2019 chiar a fost pus sub control judiciar in acest caz.I.S.