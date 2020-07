Reprezentantii a 21 de asociatii civice s-au intalnit cu Gabriela Scutea si i-au cerut redeschiderea dosarului 10 august. Semnele de intrebare din ordonanta de clasare DIICOT

Problemele din ordonanta de clasare

"Aceasta solicitare este sustinuta de reprezentantii a peste 25 de grupuri civice si de o petitie semnata de peste 40.000 de membri ai Comunitatii Declic, inaintata astazi procurorului general," anunta un comunicat de presa comun al grupurilor civice.Potrivit sursei citate, in debutul intalnirii a fost reiterat caracterul pasnic, demonstrat in timp, al protestelor din Piata Victoriei si faptul ca trasatura principala a majoritatii participantilor la aceste proteste a fost refuzul abuzurilor si violentei,"Desi la acest moment nu exista numar de intrare la Parchetul General in vederea analizei dosarului, procurorul general a recunoscut ca a studiat textul ordonantei si a mentionat rezervele personale cu privire la modul de redactare al acesteia.Totodata, Gabriela Scutea a specificat faptul ca opinia domniei sale, justificata de dreptul procurorului general de verificare a procurorilor din subordine, se va baza pe probatoriul din cele 133 de volume ale dosarului," mai arata comunicatul de presa.Un punct important al intalnirii a fost reprezentat de discutarea termenelor din dosar, atat a celor nepermis de lungi din ultimii doi ani care au dus la perceptia publicului ca s-a incercat tergiversarea dosarului cat si a termenelor viitoare de clarificare a unei rezolutii in acest caz astfel incat sa nu se ajunga la o situatie similara cu dosarele Revolutiei sau Mineriadei."Participantii la intalnire au adus in atentia procurorului general mai multe aspecte neconforme sau lipsa din textul ordonantei DIICOT care ridica semne de intrebare asupra modului de realizare a anchetei si asupra echidistantei procurorului de caz si justifica, in opinia noastra, redeschiderea dosarului si preluarea acestuia de catre Parchetul General: necesitatea desecretizarii comunicarilor dintre jandarmi si sefii acestora, motivele pentru care persoanele cunoscute ca agitatori cu antecedente violente nu au fost extrase din multime, absenta cercetarii de teren si expertizei criminalistice asupra grenadelor de mana cu efect iritant-lacrimogen, absenta evaluarii expertului din dosar asupra nivelului concentratiei de gaz, acoperirea numerelor de identificare ale jandarmilor, faptul ca nu au fost audiate toate persoanele vatamate care au depus plangere si, nu in ultimul rand, eludarea rolului colonelului Catalin Razvan Paraschiv," conchid grupurile civice.Participanti la intalnire: Lucian Checherita - VeDem Just, Cristian Mihai Dide - Evolutie in Institutie, Catalina Hoparteanu - Declic, Cosmin Pojoranu - Funky Citizens, Marian Raduna si Raluca Paraschiv - Geeks For Democracy / REZISTENTA, Angelica Serban - Coruptia Ucide si Diana Voicu - Initiativa Romania.Participantii detin mandat de reprezentare de la urmatoarele organizatii: Fundatia Freedom House, Romania, Grupul de Dialog Social, Asociatia World Teach, Centrul Syene pentru Educatie, Centrul European pentru Educatie Juridica, Societatea Timisoara, Asociatia Valoare Plus, Asociatia Donne Romene din Italia, Rezistenta Civica Galati si membrii Contract Romania: Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei, Reset Iasi, Aradul Civic, Rezist Milano, Stafeta Steagului Uniunii Europene, #activAG Pitesti, Oradea Civica 2017, Brasovul Civic, Diaspora Franta Solidara cu Romania, Protestatari PRO DEMOCRATIE Londra, Grupul Civic Madrid.Parchetul General a dat vineri un comunicat in care confirma ca s-a intalnit cu delegatia unor grupuri civice, iar reprezentantul Declic a inmanat procurorului general, Gabriela Scutea, o petitie prin care se solicita infirmarea din oficiu a ordonantei adoptate in Dosarul "10 august 2018", aceasta fiind semnata deja de un numar de peste 40.000 de persoane.Un material scris a fost depus si de reprezentantul "Funky Citizens".Potrivit sursei citate, participantii au expus comentarii cu privire la temeinicia ordonantei, indicandu-se aspecte care, din lectura acesteia, ar rezulta ca nu sunt clarificate si care reprezinta un interes major pentru societatea civila."Totodata, procurorul general a indicat procedurile legale pentru contestarea ordonantei, sustinerea pentru continuarea cercetarilor in dosarul disjuns in favoarea Sectiei parchetelor militare din cadrul PICCJ intr-o maniera accelerata (independent de verificarile care vor fi facute asupra ordonantei adoptate de DIICOT), precum si faptul ca toate persoanele interesate pot utiliza caile procedurale pe care le au la dispozitie.," se arata in comunicatul Ministerului Public.In final procurorul general a aratat ca va analiza si califica petitia depusa si va dispune masurile de solutionare prin raportare la normele incidente.