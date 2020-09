Romania, criticata in raportul UE privind statul de drept pentru numirea sefilor Parchetului General si DIICOT, in ciuda avizului negativ al CSM

Expertii Comisiei Europene atrag atentia si asupra vechii probleme a numirii procurorilor sefi, notand faptul ca atat Procurorul General al Romaniei cat si procurorul sef al DIICOT au fost numiti in ciuda avizului negativ al CSM.Comisia Europeana aminteste ca ultimul raport MCV recomanda Romaniei sa stabileasca o procedura de numire a procurorilor-sefi "mai robusta si mai independenta"."Aceasta situatie a evidentiat inca o data neajunsurile subliniate in trecut de catre Comisie in cadrul rapoartelor MCV, unde a recomandat implementarea unei proceduri independente ce ar putea fi obtinuta cel mai bine cu ajutorul Comisiei de la Venetia", se arata in raportul UE.Reamintim ca presedintele Klaus Iohannis a numit noii procurori-sefi in luna februarie, la propunerea ministrului Catalin Predoiu . Dintre cei trei procurori propusi de Predoiu, unul singur a primit aviz pozitiv de la CSM - Crin Bologa la DNA . Intrebat la acel moment despre avizele negative ale CSM, presedintele Klaus Iohannis le-a calificat drept "partial superficiale".Raportul Comisiei Europene noteaza si faptul ca actualul guvern nu a initiat modificarea legislatiei promovate de PSD care submineaza independenta justitiei. Raportul arata ca guvernul sustine ca nu poate strange o majoritate parlamentara care sa sutina aceste modificari.Comisia Europeana a publicat astazi, 30 septembrie, primul raport privind statul de drept in UE. Raportul publicat astazi include contributii din partea fiecarui stat membru si abordeaza atat evolutiile pozitive, cat si cele negative care s-au inregistrat in acest domeniu in intreaga UE.