Reacția Gabrielei Szabo după ce Nicușor Dan a demascat neregulile găsite în mandatul ei la CSM București

Gabriela Szabo a fost înlăturată de la șefia CSM București în iunie 2022, iar Nicușor Dan a anunțat atunci că va sesiza DNA pentru acordarea ilegală de prime la clubul sportiv.

Primarul general al Capitalei a anunțat ieri că ea a pierdut procesul împotriva municipalității prin care a contestat concedierea din funcția de director al Clubului Sportiv Municipal (CSM) București, însă mai mult decât atât în mandatul său au fost descoperite nereguli financiare grave.

Gabriela Szabo a reacționat imediat după anunțul lui Nicușor Dan, spunând că este un abuz ceea ce se întâmplă:

„Astăzi a fost pronunțată solutia în primă instanță în dosarul în care am solicitat anularea dispoziției de desfacere a contractului de muncă din funcția de Director General al C.S.M.B. Tribunalul București a decis că cererea este neîntemeiată și implicit că procedura a fost respectată.

Astfel, procedura disciplinară a fost confirmată din punct de vedere al legalității, deși instanța a avut spre observare documente din care rezultă fără tăgadă acționarea cu final așteptat a unei comisii ce nu și-a însușit prin semnătură raportul final pe care se bazează dispoziția Primarului. În ceea ce privește obiectul procedurilor de instanță, niciunul dintre punctele menționate de Primarul General într-o nouă postare electorală pe Facebook nu se regăsesc în decizia de desfacere a contractului de muncă.

Astfel, Primarul General, după eșecul dispoziției de detașare a mea la Centrul Metropolitan Dalles, dispoziție anulată de instanță, a dispus reîncadrarea mea, urmată la câteva zile de măsura desfacerii contractului de muncă.

Pentru a reuși această neutralizare, a ordonat angajaților săi din propriul Corp de Control să efectueze în lipsa mea din club, în perioada iunie-decembrie 2022, un pretins control (5 echipe succesive de inspectori, refuzul cererilor mele de participare în sensul de a da relații și de a împiedica sustragerea de la prezentare a documentelor de catre noua conducere).

Este un abuz! Raportul de Control emis în noiembrie 2022 este rezultatul lipsei de acte, aspect menționat de inspectori, dar în principal al intenției cu care Primarul General, ce dispusese în iunie detasarea mea la Dalles pentru a obține bune rezultate manageriale și acolo (a se parcurge definiția detașării), a acționat in mod neprofesionist, afectând în mod nejustificat imaginea mea bazata pe o cariera onorabila si de necontestat în zeci de ani de activitate onesta.

Este fără dubiu răzbunarea politică ce caracterizează acțiunea de detașare, apoi de concediere, asigurarea lipsei mele din club timp de 6 luni în care a fost efectuat pretinsul control. Niciuna dintre faptele cu caracter penal menționate în scop electoral sau pentru a vinde senzaționalul nu sunt confirmate.

Din fericire, cariera și rezultatele mele profesionale, ca și ale fiecărei echipe cu care am lucrat, nu pot fi anulate de conducători trecatori mânați nu de dorința de a construi, sau de a uni, ci de a distruge și a anula personalități atunci când acestea dovedesc în privința angajatorului neîndeplinirea nejustificată legal a atribuțiilor.

Hotărârea de astăzi este una nedefinitivă, urmând Curtea de Apel să judece litigiul. Înțelepciunea sau responsabilitatea pretinse funcției nu au biruit nici azi, astfel cum atestă postarea Primarului ca și tonul acesteia. În ceea ce privește faptele prezentate în postarea de astăzi pe Facebook a Primarului General, fac următoarele precizări succinte: – Nu au existat nereguli în desfășurarea activității mele în cadrul C.S.M.B., – Premierile acordate în Club în cursul anului 2018 au avut ca bază legala normele financiare aprobate in Consiliul General al Muncipiului Bucuresti, totul raportat la perfomantele obtinute de catre participantii la activitatea sportiva. Atât sumele încasate, cât și beneficiarii acestora, au avut o bază legală, existând transparență absoluta inclusiv in ceea ce priveste aprobarea referatelor in Consiliul de Administratie al Clubului. Pe de altă parte, decizia de desfacere a contractului de muncă s-a bazat pe cercetarea disciplinară ce a avut în vedere activitatea din ultimele 6 luni anterior momentului la care a fost numită Comisia de cercetare disciplinară de catre același Primar, – Reorganizările succesive ale instituției au fost aprobate în Consiliul General al Municipiului București, existând doar obligația de implementare la nivelul clubului.

Așadar, nu poate fi vorba despre decizii ale subsemnatei, – Litigiile din perioada 2018-2022 au fost rezultat al activității din Club în timpul mandatului conducătorilor anteriori. În acest sens, eu, Gabriela Szabo, am implementat toate dispozitiile Curții de Conturi și a instituțiilor cu atribuții de control. Pornind de la aceste premise, este evident că nu este vorba decât de linșaj atât administrativ, prin folosirea funcției și calității de angajator, cât și pe rețelele de socializare, inițiat și desfășurat de Primarul General, cu scopul de a distruge imaginea creată în peste 30 de ani de activitate sportivă și managerială.

Există o explicație pentru care același Primar General a dispus achitarea sumelor restante cat și peste, către Clubul Sportiv Municipal după demiterea mea? Singura explicație este intenția Primarului de a crea premisele angajării pe funcții de conducere în club a persoanelor obediente.

Că este vizată Gabriela Szabo ca sportiv de performanță rezultă și din articolele publicate în mediul online ulterior postării Primarului General. Eventuala sesizare a organelor penale a fost anunțată pe aceeași rețea de socializare”, a fost reacția Gabrielei Szabo, conform fanatik.ro.

Nicușor Dan a precizat ieri că:

„Gabriela Szabo a pierdut procesul împotriva noastră în care a contestat măsura concedierii din funcția de director al CSM București.

Decizia desfacerii contractului de muncă a venit ca urmare a concluziilor Comisiei de Disciplină în care aceasta fost trimisă după ce Corpul de Control a descoperit mai multe nereguli în desfășurarea activității ei ca director al CSM.

Printre concluzii, Corpul de Control a reținut că în anul 2018, sub conducerea Gabrielei Szabo CSM a plătit prime în valoare totală de 1.076.330 de lei unor angajați care nu aveau dreptul la acești bani, mai exact personalului administrativ. Primele pentru câștigarea competițiilor se puteau acorda potrivit legislației în vigoare la acel moment numai sportivilor și colectivelor tehnice (antrenori, medici, kinetoterapeuți).

Mai mult, o parte consistentă din suma totală achitată personalului administrativ, respectiv 190.965 de lei, a fost încasată în mai multe tranșe de directorul general al CSM, Gabriela Szabo, tot sub formă de primă.

În plus, Corpul de Control a constatat și că reorganizările succesive ale instituției, făcute în 2017-2019, au fost deficitare, neducând la o îmbunătățire a activității.

Totodată, litigiile din perioada 2018-2022 au generat costuri de 2.928.065 de lei reprezentând cheltuieli cu avocații de 1.205.213 de lei și despăgubiri și cheltuieli de judecată în valoare de 1.722.852 de lei (până la acest moment)”.

