"Justiția mi-a dat dreptate! Nicușor Dan a mințit!" Gabriela Szabo jubilează după ce a câștigat procesul

Curtea de Apel București a decis că Gabriela Szabo trebuie reinstalată în funcția de director al Clubului Sportiv Municipal (CSM) București. Ea fusese destituită de Nicușor Dan.

Gabriela Szabo a fost înlăturată de la șefia CSM București în iunie 2022, iar Nicușor Dan a anunțat atunci că va sesiza DNA pentru acordarea ilegală de prime la clubul sportiv.

În urmă cu un an, Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a anunțat că Szabo a pierdut procesul împotriva municipalității prin care a contestat concedierea din funcția de director al Clubului Sportiv Municipal (CSM) București. Nicușor Dan a susținut că în mandatul Gabrielei Szabo au fost descoperite nereguli financiare grave.

Gabriela Szabo nu s-a lăsat învinsă. A făcut apel și a reușit să întoarcă procesul împotriva ei. Acum, ea trebuie să fie reinstalată în funcție și să își primească toate salariile din urmă.

Szabo a scris pe facebook că este o victorie a dreptății și a publicat sentința.

"JUSTIȚIA MI-A DAT DREPTATE. NICUSOR DAN A MINTIT!

Astăzi, instanța a publicat decizia finală prin care mi se recunoaște nevinovăția și faptul ca drepturile mi-au fost încălcate în mod abuziv.

În mod absolut nedrept am fost acuzată nefondat și supusă, luni în șir, unui atac calomnios din partea primarului Nicusor Dan. După 2 ani, astăzi JUSTIȚIA FACE DREPTATE.

Decizia instanței confirmă nu doar faptul că măsurile luate împotriva mea au fost nefondate, ci, mai rău decât atât, au fost motivate de interese care nu au legătură cu rigorile, regulile de procedură sau respectarea legii.

Hotărârea de astăzi este un pas bun în repararea nedreptății flagrante care mi s-a făcut, deși experiența amară și trăirile negative cauzate de acuzațiile mincinoase și fără temei nu vor putea fi șterse.

Am avut încredere că adevărul și integritatea nu pot fi învinse și am luptat pentru asta. Am luptat o lupta deși nu trebuia sa fiu eu în ea.

Victoria mea să servească, sper, drept un precedent important în orice luptă pentru apărarea drepturilor unei persoane și a demnității".

