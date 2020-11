Cum a scapat Gabriela Szabo de COVID - 19. "Nici mie nu imi vine sa cred cata energie am"

"Pot sa spun sigur ca miscarea tonifica si da un tonus pozitiv corpului si il face mult mai puternic. De exemplu, eu care am avut COVID, am avut o forma usoara tocmai pentru ca sunt o persoana activa. Si in cazul meu si al sotului meu. Si asta ne-au spus si doctorii, ca se vede ca suntem oameni activi si ca facem miscare.Adica si pe analize, pe tot ceea ce am facut, s-a vazut clar. Si recuperarea a fost mult mai rapida. Din punctul asta de vedere si eu tind sa cred ca miscarea si oamenii care sunt activi suporta mult mai usor aceasta boala", a declarat Gabriela Szabo pentru AGERPRES.Dupa 14 zile de izolare, Szabo a reinceput miscarea imediat, chiar daca deocamdata fara alergari, pe care nu le-a intrerupt niciodata dupa retragerea din activitate: "Am vazut asta pe pielea mea, cu toate ca am ramas un pic fonfaita. Acum nu mai simt nimic, chiar asta am spus tuturor, ca am energie. Nici mie nu imi vine sa cred cata energie am.Dupa 14 zile de stat in casa, chiar am energie foarte mare. Inca sunt precauta in a face sport, dar m-am plimbat pur si simplu, am facut o plimbare de 10 km in aer liber, sa simt un pic mirosul toamnei, adierea vantului".Ea considera ca procentul de 63% al romanilor care nu practica niciun fel de activitate sportiva de-a lungul vietii este foarte mare, ceea ce inseamna ca suntem un popor sedentar."De foarte multi ani spun ca procentul de 63% din populatia tarii care nu face niciun fel de activitate fizica ar trebui sa ne dea foarte mult de gandit.Nu intamplator am spus ca noi, oamenii de sport, ar trebui sa ne implicam foarte mult pe partea asta de promovare si de comunicare catre populatie, in ceea ce priveste importanta sportului, pentru ca trebuie sa schimbam acesti algoritmi. Ne-ar placea sa vedem ca 60% din populatie practica sport si 40 nu.Pentru ca peste 60% este foarte, foarte mult, asta inseamna ca suntem un popor sedentar", a spus fosta atleta.Szabo crede ca exemplul trebuie sa vina de la actualii si fostii sportivi de performanta ai Romaniei, care pot influenta gradul de sedentarism in randul populatiei: "Eu intotdeauna am dat exemplul Suediei, pentru ca stiu cum este acolo, unde mai mult de jumatate din populatie este implicata efectiv in activitati sportive.Acolo, daca nu ai facut un triatlon sau un maraton nu esti in trend. Asta mi-as dori sa vad si in Romania, de la cel mai mic, la cel mai mare, oamenii sa fie implicati in diverse activitati sportive. Pentru ca sportul nu inseamna doar sa alergi, inseamna mult mai mult, sportul inseamna sa petreci timp in aer liber, sa faci excursii, miscarea are o paleta larga de activitati.Dar, din pacate, daca analizam un pic, vom vedea ca oamenii asociaza miscarea doar cu alergarea, si sport nu inseamna doar sa alergi si atat. Sport inseamna si sa joci badminton, sau tenis de masa, sau baschet , sau sa mergi cu bicicleta, adica miscarea poate fi definita in mod diferit. Este de munca la acest capitol. Dar a fost imbucurator sa vedem la un moment dat campanii pe TV ca oamenii trebuie sa faca miscare 30 de minute pe zi, a fost un mesaj bun".Pentru tanara generatie, exemplul familiei in ceea ce priveste o viata activa este foarte important, considera fosta campioana olimpica."Intotdeauna ne ducem in trecut si dam exemplele bune si ce am neglijat in aceasta perioada de dupa '90. Inainte de 1990, sportul a fost un mod de viata pentru Romania si pentru romani. Era modul in care ne simteam liberi, mergeam pe munte, mergem la sport tocmai pentru ca era un mod frumos de a ne petrece timpul.Stateam de dimineata pana seara afara pentru ca nu aveam ce face. Veneam de la scoala si fugeam repede afara ca sa ne distram cu copiii, pentru ca televizor nu era, computer nu era. In prezent trebuie sa vedem ce facem cu aceasta tanara generatie care este mult diferita de noi, din toate punctele de vedere, si cum o motivam sa stea si afara. Eu cred ca aici intervine exemplul personal din familie, daca mama si tata practica un anumit tip de sport, daca sunt activi, cu siguranta si copilul isi va dori sa fie la fel.Poate ca nu vei vedea imediat, dar peste putin timp, un an, doi, trei, vom vedea ca si copilul vrea sa faca acelasi lucru. Eu am fost ministru al spotului si am pus bazele proiectului Pierre de Coubertin, un proiect pe care l-am derulat prin federatiile nationale, de dezvoltare si de crestere a pepinierelor, pentru ca federatiile sunt cele care isi cunosc foarte bine nevoile si regiunile in care isi pot dezvolta disciplina respectiva", a mai spus Gabriela Szabo.Din postura de presedinte al Clubului Sportiv Municipal Bucuresti, Gabriela Szabo acorda o importanta deosebita centrului de copii si juniori: "CSM e un club cu 13 sectii sportive, cu 200 de contracte de activitate sportiva, sportivi, antrenori, tehnicieni, dar cel mai mult ne laudam cu centrul de copii si juniori, unde avem un numar de aproape 2.000 de copii care practica sportul gratuit in aceste centre de handbal, atletism , kaiac-canoe, canotaj , baschet, volei Dam o foarte mare importanta acestui centru de copii si juniori si cel mai important este ca dam posibilitatea copiilor de a face sport. Si ca sa ne crestem baza de selectie, pana in februarie 2020 am fost foarte prezenti in scoli. Multumita sponsorilor am pus bazele programului 'Sportul ne uneste'. Incercam sa facem copiii sa vina la sport, pentru ca, intr-adevar, sportul ne uneste, aici nu ne uitam la rasa, nu ne uitam la nimic, ne uitam doar la faptul ca ne adunam in acelasi loc si ne bucuram impreuna de activitate fizica".Fosta campioana a transmis si un mesaj pentru romani sa practice sportul, care s-a dovedit eficient in pastrarea sanatatii: "Eu am spus intotdeauna, corpul omenesc este construit pentru miscare, deci trebuie sa miscam corpul, fie ca ne place sau nu ne place. Pentru a avea un corp sanatos, trebuie sa ne miscam".Agentia Nationala de Presa AGERPRES, deruleaza, in parteneriat cu Ministerul Tineretului si Sportului si Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, o campanie de informare publica privind beneficiile practicarii sportului asupra sistemului imunitar, in contextul pandemiei de COVID-19.Conform unui studiu realizat in Brazilia, riscul de spitalizare al persoanelor care au contractat noul coronavirus a fost cu peste 34% mai mic in randul persoanelor "suficient de active". Studiul s-a bazat pe un sondaj efectuat de Universitatea din Sao Paulo in colaborare cu alte centre braziliene de studii superioare si a cuprins 938 de brazilieni care au contractat COVID-19.De asemenea, s-a constatat ca riscul de spitalizare a fost mai mare in cazul pacientilor supraponderali sau obezi, precum si in cazul persoanele cu niveluri reduse de educatie si statut socioeconomic, se mentioneaza in studiu.In Romania, absenta activitatii fizice in randul populatiei este una dintre cauzele mortalitatii crescute in randul pacientilor cu COVID-19, sustine medicul si conferentiarul universitar Bogdan-Alexandru Hagiu, de la Facultatea de Educatie Fizica si Sport a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi.Conform celui mai recent Eurobarometru, efectuat de Comisia Europeana in 2018, Romania se afla pe locul 2 in ceea ce priveste sedentarismul. Potrivit datelor, mai mult de 63% dintre romani nu practica niciodata nicio forma de activitate fizica.