Gabriela Szabo, testata pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. "Sunt bine. Sper sa trec peste aceasta infioratoare incercare"

"Imi pare rau sa va dau vesti mai putin bune. Stiu ca nu aveti chef de asa ceva. Dar oare cine are?Din pacate trebuie sa ne obisnuim cu astfel de noutati in aceasta perioada.In ciuda faptului ca ne protejam, ca avem grija de noi si de cei din jurul nostru, ca respectam cu sfintenie masurile impuse de autoritati, iata, nu suntem feriti in niciun fel de acest virus care ne-a dat vietile peste cap.Am tinut sa aflati despre starea mea de sanatate de la mine si nu din alte surse. In urmatoarele doua saptamani ma vad nevoita sa stau acasa.Sunt bine. Inca sunt bine. Si sper sa fiu asa si peste 14 zile, cand, teoretic, pot spune: "gata, am trecut peste aceasta infioratoare incercare".Nu stiu ce sa mai cred. Aveti grija de voi, de cei din jurul vostru, protejati-va. Sa ne auzim cu bine!".