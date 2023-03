Geanina Terceanu este fosta judecătoare, care în aprilie 2012, i-a achitat pe toți cei opt inculpați din „Dosarul Transferurilor”, motivând că ”în temeiul dispozițiilor art. 10 lit. a din Codul de procedură penală din anul 1968”, practic “fapta nu există”.

La mai bine de zece ani de la aceast decizie, întoarsă ulterior de Curtea de Apel, Victor Becali a dezvăluit cum a fost mituită judecătoarea.

„Astea cu banii în pungi de chipsuri sunt povești, tâmpenii. I-am dat bani, dar nu în pungi de chipsuri, ce bazaconii spune ea. Femeia aia bătea câmpii.

Povestea a pornit de la denunțătorul din dosar, care mi-a prezentat-o. E vorba despre unul, Doris... ce, îl cunoști dacă-ți spun? (n.r. - către moderator).

Prin el i-am dat banii. Și după 2 ani, când ne-am judecat, i-am dat bani. I-am dat și 180, și 160.000”, a dezvăluit Victor Becali la „Sportcast cu Sile”, podcastul moderat la Orange Sport de Silviu Tudor Samuilă, editorialist GSP.

Ulterior, în februarie 2016, Geanina Terceanu a fost trimisă în judecată de către procurorii DNA pentru luare de mită. Potrivit rechizitoriului DNA, pentru a pronunța soluția din aprilie 2012, ”Terceanu ar fi primit, în intervalul aprilie 2009 – mai 2012, o sumă totală de 195.000 euro, din care 185.000 euro de la Ioan si Victor Becali, iar 10.000 euro de la Cristian Borcea. Din banii primiți, magistratul a folosit 56.000 de euro pentru cumpărarea unei locuințe”.

În cadrul procesului deschis pentru luare de mită, întins pe doi ani, fosta judecătoare a povestit în instanță cum a ajuns să se vadă cu Cristi Borcea, despre care a susținut că ”s-ar fi plăcut reciproc”, la un moment dat.

”Iorgovan (n.r. avocatul George Iorgovan) mi-a spus că va fi o discuție scurtă. Nu a avut loc nicio discuție despre bani. Borcea a încercat să-mi explice cum e mecanismul transferurilor. Am stat două ore, era noapte. Locul era undeva în nordul Bucureștiului. Eu am dat ca punct de reper o cale ferată, undeva către Pipera. Domnul Borcea a vrut să discutăm despre dosar și i-am zis că abia l-am primit.

I-am explicat că nu se pune problema să vorbim despre dosar. Borcea nu a îndrăznit să îmi ceară o soluție. Am discutat ca doi oameni care trebuiau să-și umple timpul rămas la dispoziție. La finalul discuției din acel imobil, după ce m-am ridicat, mi-a lăsat o sumă de bani în geantă. A spus că mi-a lăsat ceva. Nu am verificat. S-a întâmplat într-o fracțiune de secundă.

Geanina Terceanu a fost condamnată la 7 ani de închisoare în februarie 2018

Abia acasă am verificat. Nu am povestit nimănui despre suma de bani și nici despre întâlnire. Acasă am constatat că erau 10.000 de euro. Nu am restituit banii, pentru că nu am vrut să reiau legătura nici cu Borcea. Inițial, am crezut că banii erau pentru că ne-am plăcut reciproc, dar a fost doar impresia mea”, a declarat în cadrul procesului Geanina Terceanu despre idila ei cu acționarul dinamovist, conform unui articol din fanatik.ro.

În februarie 2018, Geanina Terceanu a fost condamnată la 7 ani de închisoare pentru luare de mită. A fost eliberată condiționat 3 ani și jumătate mai târziu, august 2021.

