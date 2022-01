Atinge-ti toate obiectivele in 2022 cu produsele smart potrivite

Fiecare an este un nou inceput pentru a ne stabili alte dorinte si obiective. Astfel, poti alege sa incepi asa cum trebuie cu echipamente tech potrivite stilului tau. In acest fel, poti fi sigur ca esti pregatit de noul an si ai o sursa excelenta de a te mentine motivat.

Iti oferim cateva idei de produse smart care te pot ajuta sa ai un an cat mai productiv si sa bifezi fiecare obiectiv de pe lista ta:

1. Smartphone-uri performante pentru a ramane conectat la ce conteaza pentru tine

Un telefon nou este o alegere smart la inceput de an, intrucat devine aliatul perfect al zilei pentru a-ti indeplini fiecare obiectiv. Poti opta pentru un smartphone cu camera mai performanta Xiaomi Redmi Note 10 Pro, pentru unul cu design mai diferit (Oppo Reno6 5G) sau pe cel cu procesor puternic si rapid (Samsung Galaxy S21 Ultra 5G). De asemenea, exista smartphone-uri pentru a-ti sustine fiecare pasiune pe care o ai, cum ar fi gaming-ul. Modelul Asus Zenfone 8 Flip 5G este perfect pentru a descarca si a te juca fara intreruperi.

2. Smartwatch-uri si bratari fitness pentru a incepe un stil de viata mai sanatos si organizat

La fiecare inceput de an, cei mai multi dintre noi ne setam in lista de obiective sportul, sa avem o viata mai activa si sanatoasa. Insa, multi renunta sau nu-si mai gasesc motivatia necesara pentru a mentine constant acest tip de activitate. Astfel, alegand un smartwatch dupa preferintele tale, poti spune ca ai facut deja un pas inainte. Este un gadget perfect pentru a-ti monitoriza caloriile arse in timpul antrenamentelor, numarul de pasi facuti intr-o zi sau masurarea ritmului cardiac in timp real. Cateva sugestii de smartwatch-uri performante pentru realizarea acestui obiectiv in 2022 sunt: Samsung Galaxy Watch4, Amazfit GTR 2e, Huawei Watch 3 Active, Amazfit Zepp E Round Special Edition.

Ads

3. Casti si boxe Bluetooth pentru muzica si relaxare oricand simti nevoia

Pe orice lista de obiective pentru anul nou ar trebui sa existe si relaxare sau distractie cu prietenii. De aceea, ai accesoriile audio perfecte pentru a te destinde si pentru a petrece cateva momente cu tine.

Castile Bluetooth au un sistem audio puternic cu bass si le poti gasi in diverse modele compacte si culori. De exemplu, cei care cauta un design mai minimalist, pot opta pentru Apple AirPods 2.

Boxele Bluetooth pot fi si ele o optiune perfecta de distractie sau de intretinere a atmosferei direct la tine acasa. Modelul JBL GO3 este perfect pentru asta.

4. Vehicule electrice pentru putina distractie si deplasari smart

Pentru a fi mai eficient in noul an si pentru a evita traficul intens dimineata, vehiculele electrice sunt ideale. De exemplu, trotineta electrica Freewheel Rider T3 vine cu functii inteligente de conectare la telefon direct prin Bluetooth, are o autonomie mare de 30km si poate merge cu o viteza de pana la 25km/ora. Daca nu esti fan ale acestora, poti alege un scooter sau o bicicleta electrica, care se ridica la acelasi nivel de performanta.

Ads

5. Gadgeturi smart pentru mai mult confort la tine acasa

Daca pe lista de dorinte ale noului an se afla si amenajarea casei cu gadgeturi smart pentru confortul si siguranta familiei tale, acum le poti gasi rapid, in diverse modele. Pentru a-ti dota casa in acest fel, poti opta pentru: prize inteligente, sisteme de iluminat, becuri smart, robinete de energie, sisteme audio cu asistent virtual si nu numai. De exemplu, modelul de aspirator Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro vine cu functie de detectare a spatiului si are mai multe moduri de curatare (aspirare, curatare, stergere repetata in doua sensuri), totul fiind gestionat de pe mobil.

Indiferent de ce se afla in lista de obiective pentru anul 2022, conteaza sa apelam la tehnologie pentru a avea in fiecare zi un aliat de baza si pentru a ne mentine motivatia constant. Alege-ti produsele care iti dau un plus de energie si care iti usureaza activitatile pe care ti le-ai propus sa le desfasori in noul an!

Echipa ThePhoneGeeks, EuroGsm