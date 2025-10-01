A decis să spună adio! Gael Monfils a anunțat decizia radicală pe care a luat-o

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 13:26
173 citiri
Gael Monfils i-a mulțumit soției sale FOTO X The Tennis Letter

La 39 de ani, Gaël Monfils a anunțat oficial că a luat decizia de a pune punct unei cariere extraordinare.

Gaël Monfils se retrage din tenisul profesionist, punând capăt unei cariere de peste două decenii în care a fascinat publicul prin carisma, atletismul și stilul său unic de joc. Cunoscut ca „La Monf’”, francezul a fost mereu sinonim cu spectacolul pe teren.

"După 25 de ani pe terenurile de tenis — dintre care 21 la cel mai înalt nivel — este momentul să spun la revedere.

Sunt recunoscător tuturor celor care m-au însoțit în această călătorie: familie, prieteni, echipă, sponsori și voi, fani. Fiecare meci, fiecare turneu, fiecare provocare m-au format.

Nu este o decizie ușoară, dar este una care îmi aduce pace. Tenisul mi-a dat totul, iar acum este timpul să dau loc altor proiecte, altor vise.

Voi rămâne martor, suporter și ambasador al sportului pe care îl iubesc atât de mult.

Mulțumesc pentru fiecare rând de aplauze, pentru fiecare strigăt de încurajare, pentru fiecare moment. Ne revedem — pe teren sau altundeva”, a scris Monfils.

Monfils i-a mulțumit soției sale, Elina Svitolina, descriind-o ca fiind „dragostea, inspirația și puterea” lui – dar și o jucătoare excepțională în felul ei. Le-a mulțumit, de asemenea, fratelui său Daryl, surorilor Roddie și Maélie, precum și părinților.

„Tot ceea ce am realizat ar fi fost imposibil – de neimaginat chiar – fără ei,” a spus Monfils. „Tată, mamă, uitați cât de departe am ajuns”.

Cele mai bune performanțe din carieră

Cel mai bun loc ATP: locul 6 mondial (noiembrie 2016)

11 titluri ATP în carieră, câștigate între 2005 și 2023

Semifinalist la Roland Garros (2008) — cel mai bun rezultat la un turneu de Grand Slam

Două sferturi de finală la US Open (2010, 2016) și unul la Australian Open (2016)

Finalist la Turneul Masters 1000 de la Paris-Bercy (2009)

De-a lungul carierei, a obținut victorii împotriva unor nume mari precum Federer, Nadal, Murray și Wawrinka.

